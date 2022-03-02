Apple Pay больше не работает в России
В заявлении Центробанка РФ говорится, что клиенты банков из РФ, которые оказались под санкциями, больше не смогут расплачиваться картами с помощью данной услуги.
Клиенты некоторых российских банков рассказали, что не могут использовать свои банковские карты для Google Pay и Apple Pay. В заявлении российского Центробанка говорится, что клиенты банков из РФ, которые оказались под санкциями, больше не смогут расплачиваться картами этих банков за рубежом. Об этом сообщает The Indian Express.
Список российских банков, попавших под санкции:
- Банк Открытие
- Промсвязьбанк
- Совкомбанк
- ВЭБ.РФ
- Банк ВТБ
- Банк "Россия"
- Новикомбанк
"Также карты этих банков нельзя будет использовать c Apple Pay и Google Pay, но стандартные контактные или бесконтактные платежи по этим картам все еще доступны по всей России", — заявил Центробанк РФ.
Пассажиры московского метрополитена уже не могут рассчитаться Apple Pay и Google Pay, что стало причиной длинных очередей, потому что людям пришлось переходить на наличные.
Google Pay и Apple Pay не столь популярны в России, как в США. Самые распространенные платежные сервисы в РФ — Sberbank Online, YooMoney (бывшие Yandex Money) и QIWI.
По последним данным, 29% россиян пользуются Google Pay, а Apple Pay — 20%.
Ранее Фокус сообщал, что Евросоюз согласовал отключение семи российских банков от SWIFT. Список подсанкционных банков из РФ еще не окончательный, но пока в нем нет главных российских финучреждений — Сбербанка и Газпрома. Объясняется это тем, что представители Евросоюза боятся сокращений поставок энергоресурсов из РФ, на что Кремль может пойти в качестве ответных мер.