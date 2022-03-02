Apple Pay больше не работает в России

В заявлении Центробанка РФ говорится, что клиенты банков из РФ, которые оказались под санкциями, больше не смогут расплачиваться картами с помощью данной услуги.

Клиенты некоторых российских банков рассказали, что не могут использовать свои банковские карты для Google Pay и Apple Pay. В заявлении российского Центробанка говорится, что клиенты банков из РФ, которые оказались под санкциями, больше не смогут расплачиваться картами этих банков за рубежом. Об этом сообщает The Indian Express.

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Список российских банков, попавших под санкции:

Банк Открытие

Промсвязьбанк

Совкомбанк

ВЭБ.РФ

Банк ВТБ

Банк "Россия"

Новикомбанк

"Также карты этих банков нельзя будет использовать c Apple Pay и Google Pay, но стандартные контактные или бесконтактные платежи по этим картам все еще доступны по всей России", — заявил Центробанк РФ.

Пассажиры московского метрополитена уже не могут рассчитаться Apple Pay и Google Pay, что стало причиной длинных очередей, потому что людям пришлось переходить на наличные.

Google Pay и Apple Pay не столь популярны в России, как в США. Самые распространенные платежные сервисы в РФ — Sberbank Online, YooMoney (бывшие Yandex Money) и QIWI.

По последним данным, 29% россиян пользуются Google Pay, а Apple Pay — 20%.

Ранее Фокус сообщал, что Евросоюз согласовал отключение семи российских банков от SWIFT. Список подсанкционных банков из РФ еще не окончательный, но пока в нем нет главных российских финучреждений — Сбербанка и Газпрома. Объясняется это тем, что представители Евросоюза боятся сокращений поставок энергоресурсов из РФ, на что Кремль может пойти в качестве ответных мер.