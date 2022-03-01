ЕС согласовал отключение семи банков РФ от SWIFT

Список не окончательный, но пока в нем нет ключевых российских финучреждений — Сбербанка и Газпрома. Евросоюз опасается сокращений поставок энергоресурсов из РФ.

Представители Евросоюза решили отключить семь российских банков от системы международной межбанковской системы платежей SWIFT, однако такое решение не распространяется на крупнейший российский банк Сбербанк и Газпромбанк, который частично принадлежит энергетической компании Газпром. Об этом сообщает Bloomberg.

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Согласно источникам, знакомых с вопросом, Банк ВТБ и Банк "Россия" оказались в числе финансовых учреждений, для которых впредь будут недоступны межбанковские переводы через систему, которая позволяет совершать транзакции на триллионы долларов. Ожидается, что это решение примут в спешном порядке.

Какие российские банки отключат от SWIFT?

Банк Открытие

Промсвязьбанк

Совкомбанк

ВЭБ.РФ

Банк ВТБ

Банк "Россия"

Новикомбанк

Некоторые страны, в частности, Польша, настаивали на включении в санкционный список большего количества банков из РФ. Однако список еще не согласован окончательно и, возможно, будет дополнен.

Почему Сбербанк и Газпромбанк не спешат отключать от SWIFT?

Отсутствие Сбербанка и Газпромбанка в санкционном списке указывает на то, что ЕС обеспокоен последствиями, которыми может обернуться для европейских стран финансовая изоляция России. Особенно в том, что касается поставок энергоносителей. Представители ЕС принимают в расчет то, что в качестве ответных мер Кремль может сократить поставки.

Роль Сбербанка и Газпромбанка

У российского Сбербанка в двое больше активов, по сравнению с любым другим банком из РФ — крупнейшего мирового экспортера энергоресурсов. На "Сбер" приходится примерно половина всех депозитов населения РФ, свои вклады в нем держит свыше 100 млн клиентов. А Газпромбанк — ключевой банк российских энергетических конгломератов.

Последствия отключения от SWIFT

Система SWIFT позволяет осуществлять денежные переводы 11 тыс. банкам и компаний. Отсутствие доступа к ней чревато серьезным экономическим ущербом.

У России есть свой аналог SWIFT, но ей пользуется менее 400 финучреждений и лишь несколько зарубежных компаний.

Представители базирующейся в Бельгии SWIFT, заявили, что, несмотря на своей нейтралитет, они будут обязаны соблюдать постановления ЕС и Бельгии.

Ранее Фокус сообщал, что руководство Тайваня поддержит отключение банков РФ от SWIFT. Тайваньский премьер Су Чжэньчана восхищен мужественными действиями Украины перед лицом агрессии со стороны соседа, которого он назвал воплощением зла.