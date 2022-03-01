Тайвань поддержит отключение российских банков от SWIFT

Премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан заявил, что восхищен "мужественными действиями Украины перед лицом агрессии ее злого соседа".

Тайвань присоединится к отключению российских банков от международной платежной системы SWIFT в рамках международных санкций, направленных против России из-за ее вторжения в Украину, сообщает Taiwan News.

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В ответ на отключение некоторых российских банков от системы SWIFT, которые предприняли США и другие страны, премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан зявил, что его страна присоединится к другим странам в осуществлении данной блокады.

Во время заседания Законодательного собрания во вторник, 1 марта, премьер заявил, что Тайвань будет поддерживать любые решения других стран касательно отключения банков России от SWIFT.

"Если данные ограничения коснуться тайваньских предприятий, то правительство окажет им необходимую помощь", — сказал Су Чжэньчан.

"Мы, как и весь мир, увидели смелые действия Украины перед лицом агрессии ее злого соседа и то, как вся страна объединилась, чтобы противостоять врагу", — сказал премьер-министр Тайваня.

По словам Су Чжэньчана, осуждает агрессиию России против Украины и будет действовать синхронно с другими демократическими странами при введении санкций против России.

Как сообщает издание Financial One со ссылкой на неофициальные источники, тайваньская компания TSMC, самый большой в мире производитель полупроводников, приостановила поставки микрочипов в Россию.

В 2021 году объем торговли между Тайванем и РФ находился на уровне 6,3 млрд долларов. При этом тайваньский экспорт в Россию составил всего 1,318 млрд долларов, это менее 1% от его общего оборота.

Основанное в 1973 году Общество всемирных межбанковских финансовых коммуникаций (SWIFT) со штаб-квартирой в Бельгии предоставляет банкам возможность быстро, безопасно и недорого обмениваться информацией. Система SWIFT связывает около 11 тысяч финансовых учреждений в 200 странах и территориях.

Напоминаем, что часть государств ЕС, а именно Германия, Италия, Венгрия и Кипр, до последнего момента не поддерживали отключение России от SWIFT. И эксперты объяснили, почему отключают пока не всю РФ, а только отдельные банки.

В тоже время платежная система Mastercard начала отключать российские банки. Карты этих банков не будут работать вне пределов России и на иностранных сайтах.