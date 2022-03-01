Тайвань підтримає відключення російських банків від SWIFT

Прем'єр-міністр Тайваню Су Чженьчан заявив, що його захопили "мужні дії України перед агресією її злого сусіда".

Тайвань приєднається до відключення російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT у рамках міжнародних санкцій, спрямованих проти Росії через її вторгнення до України, повідомляє Taiwan News.

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У відповідь на відключення деяких російських банків від системи SWIFT, які зробили США та інші країни, прем'єр-міністр Тайваню Су Чженьчан заявив, що його країна приєднається до інших країн для блокади.

Під час засідання Законодавчих зборів у вівторок, 1 березня, прем'єр заявив, що Тайвань підтримуватиме будь-які рішення інших країн щодо відключення банків Росії від SWIFT.

"Якщо такі обмеження торкнеться тайванських підприємств, то уряд надасть їм необхідну допомогу", — сказав Су Чженьчан.

"Ми, як і весь світ, побачили сміливі дії України перед агресією її злого сусіда і те, як вся країна об'єдналася, щоб протистояти ворогові", — сказав прем'єр-міністр Тайваню.

За словами Су Чженьчана, Тайвань засуджує агресію Росії проти України та діятиме синхронно з іншими демократичними країнами під час запровадження санкцій проти Росії.

Як повідомляє видання Financial One з посиланням на неофіційні джерела, тайванська компанія TSMC, найбільший у світі виробник напівпровідників, призупинила постачання мікрочипів до Росії.

У 2021 році обсяг торгівлі між Тайванем і РФ був на рівні 6,3 млрд доларів. Водночас тайванський експорт до Росії склав всього 1,318 млрд доларів, це менш як 1% від його загального обороту.

Засноване у 1973 році Товариство всесвітніх міжбанківських фінансових комунікацій (SWIFT) зі штаб-квартирою в Бельгії надає банкам можливість швидко, безпечно та недорого обмінюватися інформацією. Система SWIFT пов'язує близько 11 тисяч фінансових установ у 200 країнах та територіях.

Нагадуємо, що частина держав ЄС, а саме Німеччина, Італія, Угорщина та Кіпр до останнього моменту не підтримували відключення Росії від SWIFT. І експерти пояснили, чому відключають поки що не всю РФ, а лише окремі банки.

Водночас платіжна система Mastercard почала відключати російські банки. Карти цих банків не працюватимуть поза межами Росії та на іноземних сайтах.