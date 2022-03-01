Санкції працюють. Платіжна система Mastercard почала відключати російські банки

Карти цих банків не працюватимуть поза межами Росії та на іноземних сайтах.

Міжнародна платіжна система Mastercard відключила кілька російських банків від своєї мережі через санкції, які Захід запровадив через вторгнення Росії в Україну.

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"Вторгнення російських військ було руйнівним для народу України. Наші думки продовжують бути з тими, хто постраждав від цього вторгнення. Внаслідок введених санкцій ми заблокували кілька фінансових установ у платіжній мережі Mastercard", — сказав у заяві глава компанії Майкл Мібах.

Відключення від платіжної системи Mastercard означає, що картки цих банків не працюватимуть за кордоном та в іноземних інтернет-магазинах. У самій же Росії ці картки продовжать працювати, тому що всередині країни всі платежі обробляє внутрішня система платіжних карток, повідомляє РБК.

Також Майкл Мібах заявив, що його компанія жертвує 2 млн доларів Червоному Хресту та організації "Врятуйте дітей".

"Наша фінансова та гуманітарна допомога буде направлена туди, де це найбільше необхідно", — підкреслив Мібах.

Ще 26 лютого компанія Mastercard повідомила російські банки, які потрапили під санкції, що їхню участь у платіжній системі призупинять. В одному з таких повідомлень говорилося, що банки вирішили відключити, так вони завдають шкоди бренду Mastercard, повідомляє РБК.

[ + – ] Mastercard пожертвує 2 млн доларів Червоному Хресту та організації "Врятуйте дітей" Фото: iPhones.ru

"Одним із найважливіших завдань для нас є забезпечення безпеки глобальної платіжної системи та нашої власної мережі. Наші команди з кібербезпеки забезпечують стабільність наших систем, які працюють у звичайному режимі. Ми прагнемо швидко реагувати на кібератаки, загроза яких значно зросла", — заявив Мібах.

Нагадуємо, що акції на світових біржах падають, а ціна нафти зростає на тлі санкцій Заходу проти Росії. Ціни на нафту зростають через можливе призупинення постачання з РФ. Такі ж побоювання викликають в експертів припинення постачання не лише російської, а й української пшениці.

Фокус також писав про те, що, на думку експертів, російський Центробанк не зможе стабілізувати рубль. Завдяки санкціям до 60% міжнародних резервів РФ будуть паралізовані.

Також експерти пояснили, чому від SWIFT відключають поки що не всю Росію.