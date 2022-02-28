Акції падають, а ціна на нафту зростає на тлі санкцій Заходу проти Росії, — CNN

Ціни на нафту зростають через можливе призупинення постачання з Росії. Такі ж побоювання викликають у експертів припинення поставок не лише російської, а й української пшениці.

Фондові ринки впали, а ціни на нафту зросли в понеділок, 28 лютого, оскільки інвестори дедалі більше переймаються наслідками російського вторгнення в Україну. Європейські ринки відкрилися зниженням, оскільки Захід продовжив запроваджувати нові санкції проти Росії. На початку торгів британський FTSE 100 впав на 1%, німецький DAX 30 – на 2%, а французький CAC 40 – на 2%. Гонконгський Hang Seng втратив цілих 1,6%, перш ніж закритися на 0,2%. Японський Nikkei 225 та корейський Kospi відіграли попередні втрати й виросли на 0,2% та 0,8% відповідно. Китайський Shanghai Composite виріс на 0,3%. На Волл-стріт ф'ючерси на Dow впали на 490 пунктів, або 1,4%. Ф'ючерси на S&P 500 впали на 1,9%, а ф'ючерси на Nasdaq – на 1,7%, пише CNN.

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Минулого тижня світові ринки були неспокійними після того, як Росія напала Україну. Ця ситуація вплинула не лише на ціни на акції.

У понеділок, 28 лютого, російський рубль впав на 40% по відношенню до долара США після того, як західні країни оголосили про нові санкції проти Росії, зокрема, про виключення деяких російських банків зі SWIFT.

Події цих вихідних означають, що жоден банк країн G7 не зможе купувати російські рублі, що призведе до вільного падіння валюти.

Російський Центробанк сьогодні, 28 лютого, оголосив про підвищення ключової процентної ставки з 9,5% до 20%, наголосивши, що "зовнішні умови для російської економіки різко змінилися". Також у Центробанку заявили, що підвищили ставку, щоб "підтримати фінансову стабільність і вберегти заощадження громадян Росії від знецінення".

Ринок сирої нафти також відреагував на російське вторгнення в Україну. Через побоювання можливого зриву постачання з Росії нафта марки Brent зросла на 4,8% до 102,7 долара за барель.

Російське вторгнення в Україну також може вплинути на експорт російської й української пшениці, а також кукурудзи. Ф'ючерси на пшеницю виросли приблизно на 7% на товарній біржі Чикаго.

"Очевидно, що ціни на сировинні товари продовжуватимуть зростати", — кажуть експерти.

Нагадуємо, що в понеділок 28 лютого Центробанк РФ вирішив не відкривати Московську біржу, облікова ставка зросла до 20%, а курс рубля в обмінниках упав до 120-150 за долар.

Фокус також писав про те, які країни потримали Україну фінансово. Міжнародні партнери почали заявляти про фінансову підтримку ще до вторгнення РФ. На четвертий день війни низка країн оголосила про виділення мільярдів доларів і євро.