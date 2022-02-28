Санкціями по агресору: рублі за лімітом, курс обвалився до 120 за долар

У понеділок, 28 лютого, Центробанк РФ вирішив не відкривати Московську біржу, облікова ставка зросла до 20%, а курс рубля в обмінниках упав до 120-150 за долар.

На сторінці ЦБ РФ встановлено офіційний курс рубля на 28 лютого на позначці 86,9 рублів за долар. За даними ВВС, валютні торги на Московській біржі відкрилися о 10.00.

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Долар виріс при відкритті на 7 рублів до 90 рублів, євро — на 7,65 рубля до 100,64 рубля. Секцію фондового ринку, за інформацією ЦБ РФ, на біржі не відкривали.

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Утім, яким є реальний курс зараз в РФ, складно припустити. За даними деяких користувачів у соціальних мережах, рубль досягнув курсу 120 за долар.

У мережі також з'явилася інформація, що купити валюту, як і зняти готівку, стало дуже складно.

"Блоковані валютні рахунки, долар в інтернет-банку вже 198 рублів", — такі повідомлення мешканців Санкт-Петербурга, Москви й інших міст РФ з'явилися ще в неділю 27 лютого. Крім того, російські користувачі соцмереж повідомляють, що в банкоматах або немає готівки, або коштує обмеження на видачу.

"Величезні черги в метрополітені в Москві, немає можливості оплатити проїзд картами", — розповів Фокусу житель Москви.

ЦБ РФ на тлі того, що відбувається, ухвалив рішення підвищити ключову ставку (облікову ставку) з 9,5% річних до 20% річних. Також Центробанк запровадив обов'язковий продаж валютної виручки у розмірі 80%. Востаннє таке обмеження діяло в РФ у 2007 році.

Нагадаємо, вчора в ЄС було ухвалено рішення щодо введення обмежувальних заходів, які паралізують активи Центрального банку Росії. Завдяки цій мірі буде заморожено більше половини фінансових резервів ЦБ РФ.