Санкциями по агрессору: рубли по лимиту, курс обвалился до 120 за доллар

В понедельник 28 февраля Центробанк РФ решил не открывать Московскую биржу, учетная ставка выросла до 20%, а курс рубля в обменниках упал до 120-150 за доллар.

На странице ЦБ РФ официальный курс рубля на 28 февраля установлен на отметке 86,9 рублей за доллар. Согласно данным ВВС, валютные торги на Московской бирже открылись в 10:00.

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Доллар вырос при открытии на 7 рублей до 90 рублей, евро — на 7,65 рубля до 100,64 рубля. Секцию фондового рынка, согласно информации ЦБ РФ, на бирже не открывали.

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Впрочем, каким является реальный курс сейчас в РФ, сложно предположить. По данным некоторых пользователей в социальных сетях, рубль достиг курса 120 за доллар.

В сети также появилась информация, что купить валюту, как и снять наличные рубли, стало очень сложно.

"Блокированы валютные счета, доллар в интернет-банке уже 198 рублей", — такие сообщения жителей Санкт-Петербурга, Москвы и других городов РФ появились еще в воскресенье 27 февраля. Кроме того, российские пользователи соцсетей сообщают, что в банкоматах либо нет наличных, либо стоит ограничение на выдачу.

"Огромные очереди в метрополитене в Москве, нет возможности оплатить проезд картами", — рассказал Фокусу житель Москвы.

ЦБ РФ на фоне происходящего принял решение повысить ключевую ставку (учетную ставку) с 9,5% годовых до 20% годовых. Также Центробанк ввел обязательную продажу валютной выручки в размере 80%. Последний раз такое ограничение действовало в РФ в 2007 году.

Напомним, вчера в ЕС было принято решение о введении ограничительных мер, которые парализуют активы Центрального банка России. Благодаря этой мере, будет заморожено более половины финансовых резервов ЦБ РФ.