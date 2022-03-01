ЄС погодив відключення семи банків РФ від SWIFT

Список не остаточний, але поки що в ньому немає ключових російських фінустанов — Ощадбанку та Газпрому. Євросоюз побоюється скорочень постачань енергоресурсів із РФ.

Представники Євросоюзу вирішили відключити сім російських банків від системи міжнародної міжбанківської системи платежів SWIFT, проте таке рішення не поширюється на найбільший російський банк "Сбербанк" і "Газпромбанк", який частково належить енергетичній компанії "Газпром". Про це повідомляє Bloomberg.

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Згідно із джерелами, знайомими з питанням, Банк ВТБ і Банк "Росія" опинилися серед фінансових установ, для яких надалі будуть недоступні міжбанківські перекази через систему, що дозволяє здійснювати транзакції на трильйони доларів. Очікується, що це рішення ухвалять поспішно.

Які російські банки відключать від SWIFT?

Банк Открытие

Промсвязьбанк

Радкомбанк

ВЕБ.РФ

Банк ВТБ

Банк "Росія"

Новікомбанк

Деякі країни, зокрема Польща, наполягали на включенні до списку санкцій більшої кількості банків з РФ. Проте список ще не узгоджений остаточно та, можливо, буде доповнений.

Чому Ощадбанк та Газпромбанк не поспішають відключати від SWIFT?

Відсутність Ощадбанку та Газпромбанку в списку санкцій вказує на те, що ЄС стурбований наслідками, якими може обернутися для європейських країн фінансова ізоляція Росії. Особливо у тому, що стосується постачання енергоносіїв. Представники ЄС беруть до уваги те, що як відповідні заходи Кремль може скоротити поставки.

Роль Ощадбанку та Газпромбанку

У російського Ощадбанку вдвічі більше активів порівняно з будь-яким іншим банком із РФ — найбільшого світового експортера енергоресурсів. На "Сбер" припадає приблизно половина всіх депозитів населення РФ, свої вклади у ньому тримає понад 100 млн клієнтів. А Газпромбанк – ключовий банк російських енергетичних конгломератів.

Наслідки відключення від SWIFT

Система SWIFT дозволяє здійснювати грошові перекази 11 тис. банкам та компаній. Відсутність доступу до неї може призвести до серйозних економічних збитків.

Росія має свій аналог SWIFT, але нею користується менше 400 фінустанов і лише кілька зарубіжних компаній.

Представники SWIFT, що базується в Бельгії, заявили, що, незважаючи на свій нейтралітет, вони будуть зобов'язані дотримуватися постанов ЄС і Бельгії.

Раніше Фокус повідомляв, що керівництво Тайваню підтримає відключення банків РФ від SWIFT. Тайваньський прем'єр Су Чженьчана захоплений мужними діями України перед агресією з боку сусіда, якого він назвав втіленням зла.