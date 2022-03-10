Xiaomi, Oppo та Huawei скоротили постачання смартфонів у Росію, — Financial Times

Економічні санкції та обвал курсу рубля заважає китайським виробникам заробляти на продажі товарів росіянам, адже ціни змінюються щодня.

Найбільші виробники смартфонів Китаю Xiaomi, Oppo та Huawei обмежили постачання своєї продукції в Росію після вторгнення в Україну. Про це повідомляє американське видання Finanсial Times, посилаючись на власні джерела у технологічній галузі.

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Постачання трьох компаній з початку війни в Україні скоротилися як мінімум удвічі. Варто зазначити, що китайські бренди займають приблизно 60% ринку смартфонів у Росії.

Один із колишніх керівників Xiaomi у коментарі FT пояснив, що через політичну підтримку РФ з боку Пекіна китайські компанії не можуть відкрито оголосити про зупинення продажів. У той же час, виробники вважають за краще якийсь час залишатися осторонь і поспостерігати за розвитком ситуації. Представники галузі очікують, що наслідки західних санкцій зрештою завдадуть Росії більших збитків, ніж Ірану.

За даними FT, китайські заводи, що випускають техніку, дуже розраховували на російський ринок із десятками мільйонів споживачів. За підсумками 2021 року двостороння торгівля між країнами досягла рекордного обсягу $146 млрд. Китай забезпечив майже 14% усього російського імпорту, враховуючи більшу частину електроніки.

Західні компанії, такі як Apple, призупинили постачання смартфонів в РФ у зв'язку з міжнародними санкціями. Китай отримав конкурентну перевагу на російському ринку, проте не може ним скористатися через ті ж економічні обмеження та обвал рубля на 35%. Щоб компенсувати падіння курсу, китайським виробникам необхідно підвищувати ціни, а це складно через загальний стан економіки РФ та зниження купівельної спроможності.

"Потрібно щодня встановлювати нову ціну, щоб уникнути збитків", — зазначив аналітик консалтингової компанії Counterpoint Research Іван Лам і додав, що деякі російські дистриб'ютори навіть припинили замовляти товари у китайських компаній через стрибки курсу.

Керівник компанії з виробництва медичного обладнання Wuhan Zoncare Bio-medical Electronics Co. сказав, що багато російських клієнтів скасували свої замовлення, оскільки заборона Swift ускладнила для них платежі в доларах або євро. Більшість російських банків не здійснювали платежі в юанях або мають недостатньо велику кількість цієї валюти.

"Ми вважаємо, що російський ринок має великий потенціал, і країна потребуватиме китайських товарів більше, ніж будь-коли", — сказав він. "Однак ми зачекаємо на найкращий час для виходу на ринок РФ".

Багато китайських компаній повідомляють, що клієнти з Росії почали частіше здійснювати платежі в юанях, проте стикаються з низкою проблем. За словами менеджера компанії іграшок із Хуейчжоу Джона Джина, через великий попит людям доводиться чекати щонайменше два тижні для відкриття рахунку в московському відділенні Банку Китаю.

Керівник відділу аналізу Китаю у консалтинговій компанії Control Risks Ендрю Гілхольм додав, що Пекін уже розглядав потенційні витрати, пов'язані з можливим конфліктом із Росією, незважаючи на те, що не підтримує більшість санкцій, називаючи їх незаконними. Політики також розмірковують, як можна фінансувати китайсько-російську торгівлю після того, як Захід запровадив санкції проти російського Центрального банку та виключив Росію з міжнародної платіжної системи Swift.

Раніше Apple зупинила поставки та продажі своєї техніки в Росії. iPhone та інші пристрої компанії більше не можна замовити на офіційному сайті.

Проте через добу магазини Apple у Росії відкрилися і почали продавати брендову продукцію у 25 містах країни. Торгові точки офіційного дистриб'ютора re:Store пропонують такий же асортимент товарів, але на 20%-30% дорожче, ніж до вторгнення ЗС РФ в Україну.