Магазини Apple у Росії відкрилися через добу після заборони продажу: що відомо

Торгові точки re:Store у Москві та ще у 24 містах працюють у штатному режимі, проте онлайн-замовлення все ще недоступні.

Третього березня фірмові магазини Apple у Росії знову відкрилися, незважаючи на заяву голови компанії про припинення продажів. Про це пише портал "Мослента", посилаючись на пресслужбу торгової мережі re:Store, яка є офіційним дистриб'ютором техніки Apple в Росії.

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За даними джерела, через добу після закриття всі магазини re:Store працюють у штатному режимі у 25 містах РФ. Фокус перевірив цю інформацію – це справді так. Магазини пропонують такий самий асортимент, як і два дні тому, проте ціни встановили нові.

[ + – ] Покупці у магазині re:Store у Москві Фото: РИА Новости

Кореспондент російського агентства " РІА Новини " підтвердив, що фірмові магазини Apple відкриті в Москві і пропонують покупцям усі моделі останньої серії смартфонів iPhone 13. Вартість брендової техніки 3 березня в середньому збільшилася на 20%-30%.

Офіційний сайт re:Store показує, що тільки на території Москви наразі працюють понад 40 торгових точок. Дуже дивно, що при цьому продукцію Apple у Росії не можна купити онлайн на сайті дистриб'ютора. Наприклад, при спробі оформити замовлення замість кнопки для додавання до кошика з'являється напис "Скоро у продажу" або опція "Дізнатися про надходження".

[ + – ] Сторінка для продажу iPhone на сайті re:Store Фото: Скриншот [ + – ] Сторінка для продажу iPad на сайті re:Store Фото: Скриншот

Фокус спробував знайти зразок договору між Apple та офіційними дистриб'юторами в Росії, проте документа, ймовірно, немає у відкритому доступі. Як правило, стандартні договори такого типу передбачають умови розірвання відносин, тому можна припустити, що виробник або не розірвав договір із re:Store, або торговельна мережа продовжує розпродувати залишки техніки на свій страх та ризик. Фокус шукає юриста, котрий зможе прояснити ситуацію.

Нагадаємо, що 1 березня гендиректор Apple Тім Кук звернувся до співробітників і оголосив про своє рішення припинити постачання та продаж техніки на території Росії у зв'язку із вторгненням РФ в Україну. Його лист потрапив у розпорядження виданню The Verge. Топменеджер заявив, що ще минулого тижня компанія зупинила весь експорт та продаж продукції в Росії.

"Apple Pay та інші послуги були обмежені. RT News та Sputnik News більше не доступні для завантаження в App Store за межами Росії. І ми відключили функції затору та інциденти в Apple Maps в Україні як захід безпеки та застереження для громадян України", — заявив Тім Кук.

Він також додав, що керівництво Apple підтримує своїх співробітників в Україні, зберігаючи зв'язок та допомагаючи їхнім сім'ям. Він також запропонував кожному члену української команди за необхідності звертатися за допомогою електронною поштою або на спеціальному сайті.

Раніше повідомляли, що Apple припинила продаж своєї продукції у фірмових магазинах Apple Store на території Росії. Обмеження торкнулися iPhone, MacBook та іншої техніки.

Писали також, що платіжний сервіс Apple Pay більше не працює в Росії. Як заявив Центробанк РФ, клієнти російських банків, які опинилися під санкціями, більше не зможуть сплачувати за товари та послуги за допомогою цієї технології навіть за кордоном.