Магазины Apple в России открылись через сутки после запрета продаж: что известно

Торговые точки re:Store в Москве и еще в 24 городах работают в штатном режиме, однако онлайн-заказы все еще недоступны.

Третьего марта фирменные магазины Apple в России вновь открылись, несмотря на заявление главы компании о прекращении продаж. Об этом пишет портал "Мослента", ссылаясь на пресс-службу торговой сети re:Store, которая является официальным дистрибьютором техники Apple в России.

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По данным источника, спустя сутки после закрытия все магазины re:Store работают в штатном режиме в 25-ти городах РФ. Фокус проверил эту информацию — это действительно так. Магазины предлагают такой же ассортимент, как и два дня назад, однако цены установили новые.

[ + – ] Покупатели в магазине re:Store в Москве Фото: РИА Новости

Корреспондент российского агентства "РИА Новости" подтвердил, что фирменные магазины Apple открыты в Москве и предлагают покупателям все модели последней серии смартфонов iPhone 13. Стоимость брендовой техники 3 марта в среднем увеличилась на 20%-30%.

Официальный сайт re:Store показывает, что только на территории Москвы сейчас работают более 40-ка торговых точек. Очень странно, что при этом продукцию Apple в России нельзя купить онлайн на сайте дистрибьютора. К примеру, при попытке оформить заказ вместо кнопки для добавления в корзину появляется надпись "Скоро в продаже" или опция "Узнать о поступлении".

[ + – ] Страница для продажи iPhone на сайте re:Store Фото: Скриншот [ + – ] Страница для продажи iPad на сайте re:Store Фото: Скриншот

Фокус попытался найти образец договора между Apple и официальными дистрибьюторами в России, однако документа, вероятно, нет в открытом доступе. Как правило, стандартные договора такого типа предусматривают условия расторжения отношений, поэтому можно предположить, что производитель либо не расторгнул договор с re:Store, либо торговая сеть продолжает распродавать остатки техники на свой страх и риск. Фокус ищет юриста, который сможет прояснить ситуацию.

Напомним, что 1 марта гендиректор Apple Тим Кук обратился к сотрудникам и объявил о своем решении прекратить поставки и продажи техники на территории России в связи с вторжением РФ в Украину. Его письмо попало в распоряжение изданию The Verge. Топ-менеджер заявил, что еще на прошлой неделе компания остановила весь экспорт и продажу продукции в России.

"Apple Pay и другие услуги были ограничены. RT News и Sputnik News больше не доступны для скачивания в App Store за пределами России. И мы отключили функции пробки и инциденты в Apple Maps в Украине в качестве меры безопасности и предосторожности для граждан Украины", — заявил Тим Кук.

Он также добавил, что руководство Apple поддерживает своих сотрудников в Украине, сохраняя связь и помогая их семьям. Он также предложил каждому члену украинской команды при необходимости обращаться за помощью по электронной почте или на специальном сайте.

Ранее сообщали, что Apple прекратила продажу своей продукции в фирменных магазинах Apple Store на территории России. Ограничения коснулись iPhone, MacBook и другой техники.

Писали также, что платежный сервис Apple Pay больше не работает в России. Как заявил Центробанк РФ, клиенты российских банков, которые оказались под санкциями, больше не смогут оплачивать товары и услуги с помощью этой технологии даже за границей.