РФ изучает китайскую альтернативу SWIFT, чтобы починить свой "долларопровод"

В КНР Путина называют "лучшим другом". Но война в Украине выявила финансовые уязвимости, из-за которых русско-китайская дружба окажется не такой уж и нерушимой.

Вторжение российских войск в Украину и последовавшие финансовые санкции вынуждают российский рынок искать новые системы денежных переводов и, в частности, осваивать возможности китайских финансовых систем, таких как Международная онлайн-система платежей (CIPS). Но, по мнению ведущих экономистов, КНР не будет рисковать неограниченным доступом к мировому финансовому рынку, чтобы помочь России. Об этом сообщает The Economist.

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Возможные альтернативы SWIFT

В Китае существуют три основных финансовых канала — два из них законные, один — нет. Но ни один из них не позволит России в полной мере заменить финансовые связи с западной финансовой системой.

В Центробанке КНР хранятся российские депозиты на сумму около 90 млрд долларов, по преимуществу деноминированных в юанях. У РФ и КНР есть валютный своп на 150 млрд юаней. По мнению аналитиков инвестбанка Natixis, эти средства могут использоваться для оплаты импорта из Китая на случай, если будут заблокированы другие способы оплаты в долларах.

Вторичные санкции

[ + – ] Лидеры РФ и КНР.

Но такие транзакции могут проводиться только в юанях. Китайские регуляторы пытаются избежать т.н. вторичных санкций со стороны США. Первичные распространяются на российские финансовые учреждения и американские компании, которые с ними сотрудничают. Вторичные же пока еще не применялись, но от них могут пострадать третьи лица за пределами США, которые сотрудничают с российскими компаниями. Даже если эти сделки соответствуют местному законодательству.

Как заявил главный редактор финского издания Aamulehti Юсси Тууленсу, США действуют во благо российской экономики.

"Господин Путин, это не санкции. Это специальная финансовая операция. Мы спасем вашу экономику!" — поиронизировал журналист в Twitter.

Аналитики консалтинговой фирмы Rhodium считают, что если Китай разрешит России продавать свои активы в юанях, чтобы получить доллары, это не пройдет незаметно. Представляется маловероятным, что китайское руководство пойдет на такой шаг, чтобы выручить своих московских друзей.

[ + – ] Плакат советских времен. Фото: Скриншот

У Поднебесной есть несколько сложных финансовых сетей, которые страна десятилетиями выстраивала по всему миру. Например, сеть китайских госбанков, которые работают в главных коммерческих центрах мира. Китайский банковский регулятор 2 марта заявил, что страна не поддержит антироссийские санкции, тем не менее большинству крупных банков КНР все же придется пойти на попятный, в особенности тем, которые работают с западной финансовой системой и у которых в США есть зарегистрированные юридические лица. У четырех крупнейших госбанков Китая имеются представительства в Москве. Но, по данным Федеральной резервной системы США, у этих же банков также есть филиалы и в Америке. Их общие американские активы по состоянию на сентябрь прошлого года оценивались в 106 млрд долларов.

Это крупные финучреждения, через которые проходит основная часть торгового оборота между двумя странами. И вряд ли Китай пойдет на риск блокировки долларового клиринга ради долларовых операции с РФ. По информации Bloomberg, сразу же после введения санкций два крупных госбанка прекратили выдачу долларовых аккредитивов на покупку российских товаров. По словам Нила Ширинга, ведущего экономиста консалтинговой компании Capital Economics, КНР не променяет возможность неограниченного доступа к мировым финансовым рынкам на "все то, что им может предложить Россия".

Китайские карты UnionPay

[ + – ] Китайские карты UnionPay

Китайская госкомпания UnionPay, которая выпускает банковские карты, — еще одна развитая финансовая сеть. Компания планирует увеличить свою долю на российском рынке после ухода Visa и Mastercard. Некоторые российские банки уже заявили о готовности перейти на UnionPay, которая и и прежде была представлена в РФ.

Но это непростой переход. Российская сеть UnionPay сравнительно небольшая, и у большинства банков нет с ней предварительных соглашений. По словам Зилвинаса Барейсиса из исследовательской компании Celent, чтобы получить лицензию банка-эмитента для выпуска карт, банкам понадобится доказать, что они соответствуют всем требованиям сети.

Банковские карты нужно вначале разработать, сертифицировать и распространить — этот процесс может растянуться на месяцы.

Карты UnionPay доступны в более чем 180 странах. В США и странах ЕС их относят к категории дополнительных банковских услуг, но, вместе с тем, и они могут оказаться под вторичными санкциями за предоставление финуслуг банкам из РФ.

CIPS (Cross-Border Interbank Payment System) вряд ли станет серебряной пулей для Кремля, как надеются некоторые, потому что, в отличие от SWIFT, это не система передачи данных. И зарубежные банки, подключенные к CIPS, по-прежнему отдают предпочтение SWIFT. Это значит, что антироссийские санкции и в дальнейшем будут распространяться на любые транзакции между банками из РФ, у которых нет доступа к SWIFT, и зарубежными банками.

Китайские банки, которые обходят санкции США

В качестве последнего средства РФ может прибегнуть к финансовой помощи со стороны банков, которые уклоняющиеся от американских санкций. КНР давно попустительствует своим мелким банкам, финансирующим страны, в отношении которых действуют санкции США и ООН. Как правило, масштабы такой деятельности небольшие. Тем не менее, эти попытки регулярно пресекаются. В 2012 году банк Куньлунь попал под американские санкции за перевод 100 млн долларов в один из банков Ирана. В 2017-м США обвинили в сделках с Северной Кореей Банк Даньдон — еще один небольшой китайский банк.

Некоторые финучреждения могут рискнуть и попробовать оказать финансовую помощь России, но все эти учреждения — большей частью мелкие рыбешки, а Россия сейчас нуждается в масштабной финансовой помощи.

Председатель КНР Си Цзиньпин называет Путина своим "лучшим другом", но на фоне войны в Украине обнаружились некоторые финансовые уязвимости Китая, из-за чего дружба России и КНР может оказаться не такой уже прочной.

Напомним, что табачные гиганты BAT и PMI решили не уходить из России. После введения санкций компании приостановили инвестиции в РФ, но при этом продолжат выплачивать зарплаты сотрудникам.

Ранее Фокус сообщал о том, что странам Запада удалось буквально "отменить" Россию. Все больше зарубежных компаний уходят с российского рынка: репутационные риски оказались весомее даже значительных финансовых потерь.