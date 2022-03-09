Вторжение РФ в Украину: табачные концерны-гиганты BAT и PMI остаются в России

После введения санкций компании приостанавливают инвестиции и капиталовложения в РФ, но продолжат выплачивать зарплаты своим сотрудникам.

Международный табачный концерн Philip Morris International Inc., который владеет марками Parliament, Marlboro, Chesterfield L&M, Next, а также занимается выпуском стиков для систем нагревания Iqos, объявил о приостановке инвестиций и сокращении производства в России. Об этом говорится в заявлении исполнительного директора PMI Яцека Ольчака.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По его словам, приостановка инвестиций, отмена запуска новой продукции и также сокращение производственных операций в России связаны со сбоем в цепочках поставок и меняющегося регулирования.

"Совет директоров и руководство решили приостановить все наши планируемые инвестиции в РФ и активировать планы по сокращению наших производственных операций. Мы будем поддерживать наших сотрудников в России в течение этого периода, в том числе, продолжая выплачивать им заработную плату", — говорится в заявлении исполнительного директора PMI.

CEO также отметил, что табачный концерн также оказал помощь в эвакуации своих сотрудников в Украине, которым также продолжат начислять зарплаты. Представители производителя сигарет, по словам Яцека Ольчака, пожертвовали за последние дни свыше $300 тысяч на благотворительность людям, которые пострадали от полномасштабной войны в нашей стране.

"Мы с потрясением наблюдали за войной в Украина и самым решительным образом осудить насилие. Мы солидарны с невинными мужчинами, женщинами и детьми, которые страдают. Мы присоединяемся ко многим голосам, призывающим к немедленному прекращению войны и восстановлению мира", — подытожил исполнительный директор PMI в своем заявлении.

Другой крупный концерн British American Tobacco заявил, что их бизнес продолжит работать в России, но с определенными ограничениями. Производитель сигарет также приостанавливает все запланированные капиталовложения в РФ и сосредоточится на своем портфеле табачных изделий местного производства, включая изделия из нагреваемого табака для Iqos.

"Мы обязаны заботиться обо всех наших сотрудниках (в России — ред.) в это чрезвычайно сложное и неопределенное время для них и их семей… Мы соблюдаем и будем соблюдать все международные санкции, связанные с этим конфликтом, в полном объеме", — продолжили в пресс-службе BAT.

По данным концерна, из-за полномасштабного вторжения армии РФ в Украине были приостановлены все деловые и производственные операции, а сотрудникам компании оказали помощь, включая эвакуацию и временное размещение.

Ранее сообщалось, что компания McDonald’s уходит из России и временно закрывает свои 850 ресторанов. Такие санкции связаны с полномасштабным вторжением армии РФ в Украину. В McDonald’s пока не могут назвать дату открытия ресторанов, но обещают платить зарплаты 62 российским тысячам сотрудников.

Отметим, что популярная криптобиржа Coinbase присоединилась к санкциям и заблокировала 25 тысячам россиян доступ к криптовалютам.