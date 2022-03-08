McDonald"s уходит с российского рынка из-за войны в Украине

В России работали 850 ресторанов быстрого питания.

McDonald’s временно закрывает 850 ресторанов в России из-за войны в Украине. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на заявление президента и главного исполнительного директора McDonald's Криса Кемпчински.

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В компании отметили, что закрытие ресторанов является единственным правильным решением.

"Наши ценности означают, что мы не можем игнорировать страдания людей в Украине", — подчеркнул Кемпчински, добавив, что они продолжат платить 62 тысячам сотрудников в России. Президент компании уточнил, что пока неизвестно, когда рестораны смогут открыться вновь.

Как пишет WP, McDonald’s может понести серьезные финансовые потери из-за закрытия в России. Рынок РФ и Украины приносил около 9% годового дохода компании.

Как писал ранее Фокус, из-за войны в Украине многие зарубежные компании стали уходить с российского рынка. Так Prada, Dior, Gucci и многие другие ведущие бренды приостановили поставки в РФ и закрыли магазины.