Состоятельные россияне были возмущены закрытием люксовых бутиков известных брендов

Особенно остро утрату они ощутили 8 марта, когда женщины традиционно ждут подарков

На днях в Сети появилось видео, на котором видно пустые и закрытые бутики люксовых брендов в московском ЦУМе, которые перестали работать в РФ после того, как российские войска вторглись в Украину. Однако, как оказалось, не все состоятельные москвичи оказались готовы к такому повороту событий. Особенно 8 марта. Об этом пишет Daily Mail.

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Бутики Prada, Dior, Gucci и многих других ведущих брендов так называемого "тяжелого люкса" больше в РФ и, само собой в Москве, не работают. Ушел даже ювелирный бренд Bulgari, который сначала назвал свои украшения "выгодной инвестицией", распродал все остатки и закрыл бутики.

Магазины российских брендов остаются открытыми, но богатых москвичей это не устраивает, так как они привыкли покупать вещи и аксессуары ведущих домов моды.

[ + – ] Закрытые бутики в ЦУМе и ГУМе

8 марта – обычно большой торговый день, когда мужчины традиционно покупают подарки своим подругам и женам в Международный женский день. Но, как оказалось, многие покупательницы не знали, что их любимые бутики больше не работают. Журналист рассказал о нескольких случаях, когда, по его мнению, россиянки даже не поняли, почему магазины закрыты.

"Что случилось?", — спросила одна покупательница лет 30, явно не подозревавшая о вторжении России в Украину", — сообщает корреспондент. Один из покупателей разгневанно заявил, что "они опоздали", а покупательница в магазине Jimmy Choo обнаружила, что нет ее размера.

Ранее московские олигархи и их супруги часто делали покупки в Европе или США, а не в московских ГУМе и ЦУМе, но теперь это трудновыполнимая миссия из-за того, что большинство стран в Европе и Северной Америке уже закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний.

А с сегодняшнего дня и российский "Аэрофлот" останавливает все рейсы за границу. "Аэрофлот" комментирует, что такое решение принято "для снижения рисков невозможности использования обратных рейсов в Россию для своих пассажиров". Кроме того, авиакомпания подтвердила готовность полного возврата денег за отмененные рейсы.

Кроме этого проблемы возникнут и с оплатой в бутиках. Через несколько дней карты, выпущенные в России, перестанут работать за границей и наоборот

Платежные системы Visa и MasterCard сообщили о том, что уходят из России. Они дали своим клиентам несколько дней, после чего карты, выпущенные в России, перестанут работать за границей, а карты, выпущенные за границей, перестанут работать в РФ.