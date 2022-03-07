В Москве показали пустые магазины Louis Vuitton и Dior

В России появились кадры пустых магазинов люксовых брендов, которые перестали поставлять свои товары в РФ из-за войны в Украине

После новостей о прекращении работы в России люксовых брендов группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy, Kering, Chanel и Cartier 5 и других, российские блогеры стали публиковать фото и видео пустых полок из ЦУМа. Так дизайнер одежды Тима Ермолов показал в Telegram снимки объявлений от бутиков Dior и Gucci, предупреждающих о закрытии магазинов.

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А также пустые полки самих магазинов.

А российская блогерша Кристина Потупчик показала видео с опустевшими витринами ЦУМа после прекращения работы люксовых брендов.

"Опустевший ЦУМ под такое музыкальное сопровождение — готовый проморолик для Ивановского трикотажа либо конопляных носков из слободы Германа Стерлигова", — подписала видео девушка.

Как сообщает Agence France-Presse, в компаниях выразили беспокойство текущей политической и экономической ситуации в России и приняли решение не доставлять товары в РФ, закрыть магазины и онлайн-продажи.

"Мы больше не будем доставлять товары в Россию, мы закроем наши магазины и уже приостановили интернет-торговлю. Безопасность наших сотрудников является нашим приоритетом, и мы по-прежнему тесно связаны с нашими местными командами, которые мы будем продолжать поддерживать", — заявили в компании Louis Vuitton Moet Hennessy.

Chanel также решили приостановить свою деятельность в России на фоне "обеспокоенности текущей ситуацией, растущей напряженности и сложности работы". В РФ у Chanel 17 бутиков, а также торговые точки в крупных торговых комплексах, в которых работает 371 сотрудник.

В Hermes на своей странице в соцсети LinkedIn заявили, что приняли решение временно закрыть магазины в России и приостановить всю коммерческую деятельность с вечера 4 марта.

"Мы будем продолжать поддерживать наши местные команды", — гласит короткое сообщение.

Как писал ранее Фокус, ряд крупных мировых автопроизводителей остановили заводы в России и прекратили поставку туда автомобилей из-за санкций, связанных с войной в Украине. Также компания Apple прекратила продажу своей продукции в фирменных магазинах Apple Store на территории России. Ограничения коснулись iPhone, MacBook и другой техники.