У Москві показали порожні магазини Louis Vuitton та Dior

У Росії з'явилися кадри порожніх магазинів люксових брендів, які перестали постачати свої товари до Росії через війну в Україні

Після новин про припинення роботи в Росії люксових брендів групи компаній Louis Vuitton Moet Hennessy, Kering, Chanel, Cartier та 5 інших, російські блогери стали публікувати фото та відео порожніх полиць із ЦУМу. Так дизайнер одягу Тіма Єрмолов показав у Telegram знімки оголошень від бутиків Dior та Gucci, які попереджають про закриття магазинів.

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А також порожні полиці магазинів.

А російська блогерка Крістіна Потупчик показала відео зі спорожнілими вітринами ЦУМу після припинення роботи люксових брендів.

"Спорожнілий ЦУМ під такий музичний супровід — готовий проморолик для Іванівського трикотажу або конопляних шкарпеток зі слободи Германа Стерлігова", — підписала відео дівчина.

Як повідомляє Agence France-Presse, у компаніях висловили занепокоєння поточною політичною та економічною ситуації в Росії та прийняли рішення не доставляти товари до РФ, закрити магазини та онлайн-продажі.

"Ми більше не будемо доставляти товари до Росії, ми закриємо наші магазини і вже призупинили інтернет-торгівлю. Безпека наших співробітників є нашим пріоритетом, і ми, як і раніше, тісно пов'язані з нашими місцевими командами, які ми продовжуватимемо підтримувати", — заявили в компанії Louis Vuitton Moet Hennessy.

Chanel також вирішили призупинити свою діяльність у Росії на тлі "занепокоєння поточною ситуацією, напруженістю, що зростає, і складнощах роботи". У РФ у Chanel 17 бутиків, а також торгові точки у великих торгових комплексах, у яких працює 371 співробітник.

Hermes на своїй сторінці в соцмережі LinkedIn заявили, що вирішили тимчасово закрити магазини в Росії та призупинити всю комерційну діяльність з вечора 4 березня.

"Ми продовжуватимемо підтримувати наші місцеві команди", — говорить коротке повідомлення.

Як писав раніше Фокус, низка великих світових автовиробників зупинили заводи в Росії і припинили постачання туди автомобілів через санкції, пов'язані з війною в Україні. Також компанія Apple припинила продаж своєї продукції у фірмових магазинах Apple Store на території Росії. Обмеження торкнулися iPhone, MacBook та іншої техніки.