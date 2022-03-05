"Аэрофлот" остановит все рейсы за границу с 8 марта

При этом авиакомпания S7 сообщила о прекращении международных рейсов уже 5 марта

Российская авиакомпания "Аэрофлот" останавливает осуществление всех международных рейсов с 8 марта. Об этом говорится в сообщении РИА Новости.

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Как заявили в пресс-службе компании, исключением будут только рейсы в Белоруссию. Также отмечается, что "с 6 марта прекращается допуск на рейсы за границу для пассажиров, имеющих билеты в обе стороны с возвратом в Россию после 8 марта".

Фото: ТАСС

"Аэрофлот" комментирует, что такое решение принято "для снижения рисков невозможности использования обратных рейсов в Россию для своих пассажиров". Кроме того, авиакомпания подтвердила готовность полного возврата денег за отмененные рейсы.

При этом, пассажирам, которые в настоящее время пребывают зарубежьем, советуют переоформить билеты на ближайшие даты для возвращения в Россию.

В свою, очередь, авиакомпания подтверждает, что будет и дальше производить рейсы внутри страны.

Ранее, 5 марта, компания S7 сообщила о прекращении вылетов заграницу и отмене всех международных рейсов. В настоящее время, компания старается организовать возвращение пассажиров при помощи компаний-посредников.