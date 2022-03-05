"Аерофлот" зупинить усі рейси за кордон з 8 березня

При цьому авіакомпанія S7 повідомила про припинення міжнародних рейсів 5 березня.

Російська авіакомпанія "Аерофлот" зупиняє здійснення всіх міжнародних рейсів із 8 березня. Про це йдеться у повідомленні РІА Новини.

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Як заявили в пресслужбі компанії, винятком будуть лише рейси до Білорусі. Також наголошується, що "з 6 березня припиняється допуск на рейси за кордон для пасажирів, які мають квитки в обидві сторони із поверненням в Росію після 8 березня".

Фото: ТАСС

"Аерофлот" коментує, що таке рішення ухвалене "для зниження ризиків неможливості використання зворотних рейсів до Росії для своїх пасажирів". Крім того, авіакомпанія підтвердила готовність повного повернення грошей за скасовані рейси.

При цьому пасажирам, які зараз перебувають за кордоном, радять переоформити квитки на найближчі дати для повернення в Росію.

Зі свого боку, авіакомпанія підтверджує, що й надалі здійснюватиме рейси всередині країни.

Раніше, 5 березня, компанія S7 повідомила про припинення вильотів закордон та скасування всіх міжнародних рейсів. Нині компанія намагається організувати повернення пасажирів за допомогою компаній-посередників.