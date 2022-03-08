Заможні росіяни були обурені закриттям люксових бутиків відомих брендів

Особливо гостро втрату вони відчули 8 березня, коли жінки традиційно чекають на подарунки.

Днями у мережі з'явилося відео, на якому видно порожні та закриті бутики люксових брендів у московському ЦУМі, які перестали працювати в РФ після того, як російські війська вторглися в Україну. Однак, як виявилося, не всі заможні москвичі виявилися готовими до такого повороту подій. Особливо 8 березня. Про це пише Daily Mail.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Бутики Prada, Dior, Gucci та багатьох інших провідних брендів так званого "важкого люксу" більше в РФ і, само собою в Москві, не працюють. Пішов навіть ювелірний бренд Bulgari, який спочатку назвав свої прикраси "вигідною інвестицією", розпродав усі залишки та закрив бутики.

Магазини російських брендів залишаються відкритими, але багатих москвичів це не влаштовує, тому що вони звикли купувати речі та аксесуари провідних домів моди.

[ + – ] Закриті бутики в ЦУМі та ГУМі

8 березня – зазвичай великий торговий день, коли чоловіки традиційно купують подарунки своїм подругам та дружинам у Міжнародний жіночий день. Але, як виявилося, багато покупців не знали, що їхні улюблені бутики більше не працюють. Журналіст розповів про кілька випадків, коли, на його думку, росіянки навіть не зрозуміли, чому магазини закриті.

"Що трапилося?", — запитала одна покупниця років 30, яка явно не підозрювала про вторгнення Росії в Україну", — повідомляє кореспондент. Один із покупців розгнівано заявив, що "вони спізнилися", а покупниця в магазині Jimmy Choo виявила, що немає її розміру.

Раніше московські олігархи та їхні подружжя часто робили покупки в Європі чи США, а не в московських ГУМі та ЦУМі, але тепер це важкоздійсненна місія через те, що більшість країн у Європі та Північній Америці вже закрили повітряний простір для російських авіакомпаній.

А із сьогодення і російський "Аерофлот" зупиняє всі рейси за кордон. "Аерофлот" коментує, що таке рішення ухвалено "для зниження ризиків неможливості використання зворотних рейсів до Росії для своїх пасажирів". Крім того, авіакомпанія підтвердила готовність повного повернення грошей за скасовані рейси.

Крім цього, проблеми виникнуть і з оплатою в бутиках. Через кілька днів карти, випущені в Росії, перестануть працювати за кордоном і навпаки

Платіжні системи Visa і MasterCard повідомили, що йдуть з Росії. Вони дали своїм клієнтам кілька днів, після чого карти, випущені в Росії, перестануть працювати за кордоном, а карти, випущені за кордоном, перестануть працювати у РФ.