Уже 32 країни закрили свій повітряний простір для Росії (інфографіка)

Практично все європейське та північноамериканське небо вже закрите для російських авіакомпаній.

Більшість країн у Європі та Північній Америці вже закрили повітряний простір для російських авіакомпаній. Про це повідомляє Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Facebook.

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"Росію повалили з неба. Практично все європейське та північноамериканське небо вже закрито для російських авіакомпаній. Загалом 32 країни закрили небо росіянам. Ще одна, дуже важлива для російських багатіїв країна теж незабаром закриється", — зазначив Кулеба.

[ + – ] 32 країни закрили небо для Росії

Зазначимо, що раніше президент України Володимир Зеленський закликав НАТО, ЄС та США закрити небо над Україною.

У свою чергу Верховна Рада зверталася до парламентів та урядів країн світу з проханням закрити небо над Києвом та зоною відчуження Чорнобильської АЕС, що допомогло б обмежити російські атаки з повітря.

Це також допомогло б жертвам серед цивільного населення, вберегти життя безневинних українських дітей, жінок та світ від нової ядерної катастрофи, упевнені в Раді. Проте наразі небо над Україною не закрили.

Водночас НАТО не встановлюватиме безпольотну зону над Україною, заявив заступник міністра оборони Великобританії Джеймс Гіппі. Міністр сумнівається, що НАТО вирішить встановити безполітну зону над Україною через ризик того, що в такому разі Альянс буде втягнутий у війну з Росією.

Зазначимо, Google Maps тимчасово відключив дані щодо дорожнього руху в Україні. Проконсультувавшись з українською владою, компанія Google прийняла рішення відключити інструменти, які в режимі реального часу надають докладну інформацію про умови дорожнього руху та завантаженість публічних місць, наприклад магазинів.