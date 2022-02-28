Google Maps тимчасово відключив дані про дорожній рух в Україні

Google Карти не працюють з міркувань безпеки. У додатку інформація про затори на дорогах України доступна.

Сервіс Google Maps тимчасово відключив деякі свої інструменти в Україні після вторгнення російських військових. Таку інформацію повідомляє axios.com із посиланням на представника сервісу.

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Проконсультувавшись з українською владою, компанія Google ухвалила рішення відключити інструменти, які в режимі реального часу надають докладну інформацію про умови дорожнього руху та завантаженість публічних місць, наприклад магазинів. Це було зроблено, щоб допомогти гарантувати безпеку українців. Зазначимо, що мітки про трафік проставляються зеленим, жовтим, помаранчевим і червоним кольорами. На території України таких міток немає (див. фото нижче).

[ + – ] На карті немає оцінок щодо трафіку в Україні. У сусідніх країнах такі позначки є Фото: Скриншот

Інформація про затори на дорогах для людей, які використовують програму, доступна. Про це заявив представник сервісу, пише axios.com.

Журналісти Фокусу перевірили цю інформацію. Дійсно, у програмі відображається інформація про трафік (помаранчеві та червоні позначки).

[ + – ] Додаток показує стан трафіку в Україні Фото: Скриншот

"Google Maps заблокував в Україні дві функції, щоб убезпечити українців. Саме ті, хто надає певну інформацію користувачам у режимі реального часу", — поінформував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Перша — функція накладання інформації в реальному часі дорожнього руху на Google Картах. Деякі дослідники використали її для спостереження за ситуацією на відстані.

Друга — функція Live Business. Вона показує, наскільки популярне місце може бути в певний момент часу.

Раніше ми повідомляли про те, що білоруські хакери атакували комп'ютерну систему БелЖД, щоб уповільнити рух потягів, а разом із ними і доставку військової техніки до кордону з Україною.

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