Google Maps временно отключил данные о дорожном движении в Украине

Гугл Карты не работают из соображений безопасности. В приложении информация о пробках на дорогах Украины доступна.

Сервис Google Maps временно отключил некоторые из своих инструментов в Украине после вторжения российских военных. Такую информацию сообщает axios.com, со ссылкой на представителя сервиса.

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Проконсультировавшись с украинскими властями, компания Google приняла решение отключить инструменты, которые в режиме реального времени предоставляют подробную информацию об условиях дорожного движения и загруженности публичных мест, например, магазинов. Это было сделано, чтобы помочь обеспечить безопасность украинцев. Отметим, что метки о трафике проставляются зеленым, желтым, оранжевым и красным цветами. На территории Украины таких меток нет (см. фото ниже).

[ + – ] На карте нет отметок касательно трафика в Украине. В соседних странах такие отметки есть Фото: Скриншот

Информация о пробках на дорогах для людей, использующих приложение, доступна. Об этом заявил представитель сервиса, пишет axios.com.

Журналисты Фокуса проверили данную информацию. Действительно, в приложении отображается информация о трафике (оранжевые и красные метки).

[ + – ] Приложение показывает состояние трафика в Украине Фото: Скриншот

"Google Maps заблокировал в Украине две функции, чтобы обезопасить украинцев. Именно те, кто предоставляет определенную информацию пользователям в режиме реального времени", — проинформировал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Первая – функция наложения в реальном времени дорожного движения на Гугл Картах. Некоторые исследователи использовали ее для наблюдения за ситуацией на расстоянии.

Вторая – функция Live Business. Она показывает, насколько популярно место может быть в определенный момент времени.

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