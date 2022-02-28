Уже 32 страны закрыли свое воздушное пространство для России (инфографика)

Практически все европейское и североамериканское небо уже закрыто для российских авиакомпаний.

Большинство стран в Европе и Северной Америке уже закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний. Об этом сообщает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

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"Россию свергли с неба. Практически все европейское и североамериканское небо уже закрыто для российских авиакомпаний. Всего 32 страны закрыли небо россиянам. Еще одна, очень важная для русских богачей страна тоже скоро закроется", — отметил Кулеба.

[ + – ] 32 страны закрыли небо для России

Отметим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский призывал НАТО, ЕС и США закрыть небо над Украиной.

В свою очередь Верховная Рада обращались в парламенты и правительства стран мира с просьбой закрыть небо над Киевом и зоной отчуждения Чернобыльской АЭС, что помогло бы ограничить российские атаки с воздуха.

Это также помогло бы минимизировать жертвы среди гражданского населения, уберечь жизнь невинных украинских детей, женщин и мир от новой ядерной катастрофы, уверены в Раде. Однако на данный момент небо над Украиной не закрыли.

В то же время, НАТО не будет устанавливать бесполетную зону над Украиной, заявил заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи. Министр сомневается, что НАТО решится установить бесполетную зону над Украиной из-за риска того, что в таком случае Альянс будет втянут в войну с Россией.

Отметим, Google Maps временно отключил данные о дорожном движении в Украине. Проконсультировавшись с украинскими властями, компания Google приняла решение отключить инструменты, которые в режиме реального времени предоставляют подробную информацию об условиях дорожного движения и загруженности публичных мест, например, магазинов.