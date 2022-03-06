Mastercard і Visa йдуть з Росії. Що це означає

Через кілька днів карти, випущені в Росії, перестануть працювати за кордоном і навпаки.

Платіжні системи Visa і MasterCard повідомили, що йдуть з Росії. Вони дали своїм клієнтам кілька днів, після чого карти, випущені в Росії, перестануть працювати за кордоном, а карти, випущені за кордоном, перестануть працювати в РФ. Спочатку про своє рішення повідомили Visa, а потім MasterCard.

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Якщо карти цих систем випустили в РФ, то вони продовжать працювати саме на території Росії, але ними не можна буде розплатитися в іноземних інтернет-магазинах, Apple Pay та Google Pay.

У компаніях Mastercard і Visa повідомили, що їхні дії, це захід у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

"Ми змушені діяти після неспровокованого вторгнення Росії в Україну та неприйнятних подій, свідками яких ми стали. Ми шкодуємо про те, як це вплине на наших шановних колег, клієнтів, партнерів, продавців і власників карток, яких ми обслуговуємо в Росії. Ця війна і постійна загроза миру та стабільності вимагають, щоб ми реагували відповідно до наших цінностей", — заявив Ел Келлі, голова та головний виконавчий директор Visa Inc.

Що це означає для Росії

Visa та MasterCard у "найближчі дні" перестануть працювати зі своїми клієнтами та партнерами в Росії. Усі транзакції буде припинено;

після Visa та Mastercard, випущені в Росії, більше не працюватимуть за межами РФ;

після будь-які картки Visa і Mastercard, випущені за межами Росії, більше не працюватимуть в РФ.

Що це означає для пересічного громадянина РФ

Якщо в нього немає рахунку в закордонному банку, то він не зможе:

знімати гроші за кордоном;

оплачувати софт і підписки;

оплачувати будь-які іноземні послуги;

робити покупки в інтернеті;

оплачувати оренду іноземних готелів, авто тощо.

Утім, у Росії вже заявили, що є альтернатива. Це розроблена Центральним банком Національна система платіжних карток (НСПК) — вона випускає картку "Мир".

НСПК у Росії з'явилася у 2014 році одразу після анексії Криму.

В Ощадбанку РФ вже порекомендували росіянам, які перебувають за кордоном, "заздалегідь зняти достатню кількість готівки та передплатити великі витрати (готелі, квитки)".

Також там нагадали, у яких країнах працює картка "Мир" НСПК. Список таких країн невеликий, це: Туреччина, В'єтнам, Вірменія, Білорусь, Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан, Казахстан, Кіпр. А також невизнані Абхазія та Південна Осетія.

Раніше стало відомо, що з РФ йдуть люксові бренди, такі як Louis Vuitton, Dior, Gucci та Chanel. Понад 30 компаній і сервісів частково або повністю відмовилися від співпраці з компаніями з Росії, позбавивши громадян цієї країни доступу до соцмереж, платіжних сервісів і розваг. Серед них криптобіржі, такі, як BTC-Alpha та Binance, а також IT-компанії AMD, Apple, Intel, Oracle та багато інших.