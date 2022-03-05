Масовий вихід люксу з Росії. Йдуть Louis Vuitton, Dior, Gucci та Chanel

Раніше про вихід із Росії повідомив шведський ритейл-гігант H&M

Західні компанії одна за одною повідомляють про вихід бізнесів із Росії на тлі війни в Україні. Очікувано, цей марафон відходу компаній торкнувся і люксових брендів. Напередодні про закриття повідомили концерн LVMH, Kering та французька марка Chanel.

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Французька група компаній LVMH, до якої входять Louis Vuitton, Dior, Fendi, Givenchy, "тимчасово" зачиняє свої 124 магазини в Росії з неділі 6 березня. Про це повідомив Reuters у п'ятницю. Група, штаб-квартира якої знаходиться в Парижі, ухвалила таке рішення з урахуванням "поточної ситуації в регіоні", пояснив офіційний представник.

Фото: Фото: Gettyimages

Зі свого боку модний конгломерат Kering, який охоплює бренди Gucci, Balenciaga і Saint Laurent, також прийняв рішення тимчасово зачинити всі безпосередньо керовані російські бутики через "занепокоєння, що зростає, з приводу поточної ситуації в Європі".

Щоправда, є ймовірність того, що бутики брендів, якими керують не безпосередньо, а через посередників, можуть продовжити свою роботу в російських містах.

Рішення про припинення бізнесу в Росії ухвалили й у центральному офісі Chanel.

"З огляду на нашу стурбованість, що зростає, з приводу поточної ситуації, невизначеність і складність роботи, Chanel вирішила тимчасово призупинити свій бізнес в Росії", — йдеться в релізі компанії.

Раніше ми повідомляли, що багаті росіяни масово скуповують предмети розкоші бренду. Днем раніше про звільнення з Росії повідомив бренд Swarovski та інші марки відомих компаній.