Багаті росіяни "в паніці скуповують" предмети розкоші, — Bulgari

Мільйонери та мільярдери з РФ почали вкладати гроші в ювелірні прикраси та дорогі годинники.

На тлі того, як все більше компаній оголошують санкції проти Росії загалом та окремих її громадян, люксові бренди повідомляють, що багаті росіяни починають скуповувати ювелірні прикраси та годинники, які мають високу вартість при перепродажі. Про це пише Daily Mail.

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Італійський бренд Bulgari повідомив, що продажі в російських магазинах бренду за останні кілька днів значно зросли, "піднявши бізнес". Бренд також зазначив, що його прикраси є "надійною інвестицією".

[ + – ] Перший бутик Bulgari у Москві на Петрівці Фото: Bulgari

Низка багатих жителів РФ кинулася витрачати свої гроші на розкішні прикраси та годинники, які згодом можна буде вигідно перепродати, оскільки курс рубля продовжує падати.

Попри те, що багато компаній, таких як Apple, Nike і нафтові гіганти Shell і BP, йдуть з Росії, оскільки західні країни ввели санкції після того, як російські війська вторглися в Україну, багато люксових брендів поки не поспішають залишати Росію і продемонстрували зростання продажів.

Раніше цього тижня Путін оголосив про введення заборони на внесення готівки на будь-які закордонні рахунки із завтрашнього дня, щоб запобігти вивезенню готівки, що особливо належала багатим росіянам, з країни та подальшій дестабілізації економіки.

США також ввели санкції проти державного інвестиційного фонду РФ і офіційний представник заявив, що Джо Байден мав намір забезпечити, щоб російська економіка "відкотилася назад, поки Путін просувається вперед у своєму вторгненні в Україну".

[ + – ] Відкриття чергового бутика Bulgari у Москві Фото: Bulgari

Поряд з Bulgari, що належить французькому багатонаціональному конгломерату LVMH, в Росії, як і раніше, продаються інші люксові бренди, такі як Cartier, Rolex і годинник Omega Swatch Group.

Раніше стало відомо, що продажі зупиняють бренди H&M, Iherb, Farfetch, Mytheresa, Burberry, Nanushka, Ganni та Golden Goose. Пов'язано це переважно з припиненням роботи в країні DHL, Maersk та інших транспортних компаній. IKEA заявила, що зупиняє роботу до травня цього року. Росіяни відзначили день закриття магазинів справжнім штурмом, скуповуючи все поспіль.