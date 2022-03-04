Після оголошення про закриття магазинів IKEA, росіяни взяли їх штурмом
ЗМІ повідомляють про величезні черги, серед хітів продажу виявилися плюшеві акули та свічки.
Мережа магазинів меблів та аксесуарів для дому IKEA оголосила про зупинення роботи магазинів у Росії та Білорусі 3 березня. В Instagram компанії повідомляється, що поки їхня робота припиняється на три місяці: буде призупинено весь експорт та імпорт у Росію та Білорусь та з них, а також усі виробничі операції.
"Ці рішення безпосередньо впливають на 15 000 співробітників ІКЕА. Амбіції груп компаній мають довгостроковий характер, і ми забезпечимо зайнятість і стабільність доходів на найближче майбутнє і надаємо підтримку їм та їхнім сім'ям у регіоні", — йдеться у заяві.
Росіяни сприйняли новину як причину негайно купити все необхідне в останній день. Біля всіх магазинів РФ зібралися багатогодинні черги з автомобілів, у магазинах — черги на касу.
Нагадаємо, ІКЕА прийшла в Росію у 2000 році, через дев'ять років після розпаду Радянського Союзу, і стала одним із найбільших західних роботодавців у країні.
У той же час фонд ІКЕА сьогодні оголосив про негайну пожертву 20 мільйонів євро на гуманітарну допомогу тим, хто був насильно переміщений унаслідок конфлікту в Україні.
Коли знімки черг із російських IKEA з'явилися в мережі, західний сегмент соцмереж відреагував на них негативно: "Замість виходити на мітинги, вони вишиковуються в чергу за барахлом"; "Їхня країна вбиває безневинних людей, а вони думають про шопінг"; "Це виглядає безглуздо", — написали користувачі в коментарях.
Судячи з фото з російських магазинів IKEA, найбільшою популярністю на "фінальному розпродажі" користувалися плюшеві акули, свічки, серветки, меблі.
Ресурс "Новосибірськ онлайн" зазначає, що багато хто вирушив у магазини мережі не за покупками для себе, а з метою набрати ходового товару для перепродажу.
"Серед покупців були, утім, і заповзятливі люди, кошики яких були заповнені промупаковками всього декількох видів товарів. ІКЕА піде, а товар залишиться. Можна буде виставити його на "Авіто". Ну чи просто продати на барахолці. Добробут давно прийшов, а навички, отримані в 90-ті, залишилися", — пише видання.