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После объявления о закрытии магазинов IKEA, россияне взяли их штурмом

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Фото: ngs.ru

СМИ сообщают о огромных очередях, среди хитов продаж оказались плюшевые акулы и свечи

Сеть магазинов мебели и аксессуаров для дома IKEA объявила о приостановке работы магазинов в России и Беларуси 3 марта. В Instagram компании сообщается, что пока их работа приостанавливается на три месяца: будет приостановлен весь экспорт и импорт в Россию и Беларусь и из них, а также все производственные операции.

"Эти решения оказывают непосредственное влияние на 15 000 сотрудников ИКЕА. Амбиции групп компаний носят долгосрочный характер, и мы обеспечим занятость и стабильность доходов на ближайшее будущее и оказываем поддержку им и их семьям в регионе", — говорится в заявлении.

Россияне восприняли новость, как причину немедленно купить все необходимое в последний день. У всех магазинов РФ скопились многочасовые очереди из автомобилей, в самих магазинах – очереди на кассу.

IKEA, икеа, россия, последний день икеи
IKEA, икеа, россия, последний день икеи
IKEA, икеа, россия, последний день икеи
Фото: ngs.ru
IKEA, икеа, россия, последний день икеи
IKEA, икеа, россия, последний день икеи
IKEA, икеа, россия, последний день икеи
IKEA, икеа, россия, последний день икеи
IKEA, икеа, россия, последний день икеи
IKEA, икеа, россия, последний день икеи
IKEA, икеа, россия, последний день икеи
IKEA, икеа, россия, последний день икеи
IKEA, икеа, россия, последний день икеи
IKEA, икеа, россия, последний день икеи
IKEA, икеа, россия, последний день икеи
IKEA, икеа, россия, последний день икеи
IKEA, икеа, россия, последний день икеи
IKEA, икеа, россия, последний день икеи
IKEA, икеа, россия, последний день икеи
IKEA, икеа, россия, последний день икеи
IKEA, икеа, россия, последний день икеи

Напомним, ИКЕА пришла в Россию в 2000 году, через девять лет после распада Советского Союза, и стала одним из крупнейших западных работодателей в стране.

В то же время фонд ИКЕА, сегодня объявил о немедленном пожертвовании 20 миллионов евро на гуманитарную помощь тем, кто был насильственно перемещен в результате конфликта в Украине.

Когда снимки очередей из российских IKEA появились в Сети, западный сегмент соцсетей отреагировал на них негативно: "Вместо того, чтобы выходить на митинги, они выстраиваются в очередь за барахлом"; "Их страна убивает невинных людей, а они думают о шоппинге"; "Это выглядит глупо", — написали пользователи в комментариях.

Судя по фото из российских магазинов IKEA, наибольшей популярностью на "финальной распродаже" пользовались плюшевые акулы, свечи, салфетки, а также мебель.

"Штурм" магазинов IKEA в последний день работы в России

Ресурс "Новосибирск онлайн" отмечает, что многие отправились в магазины сети не за покупками для себя, а с целью набрать ходового товара для перепродажи.

"Среди покупателей были, впрочем, и предприимчивые люди, корзины которых были заполнены промупаковками всего нескольких видов товаров. ИКЕА уйдет, а товар останется. Можно будет выставить его на "Авито". Ну или просто продать на барахолке. Благосостояние давно пришло, а навыки, полученные в 90-е, остались", — пишет издание.