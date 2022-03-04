После объявления о закрытии магазинов IKEA, россияне взяли их штурмом

СМИ сообщают о огромных очередях, среди хитов продаж оказались плюшевые акулы и свечи

Сеть магазинов мебели и аксессуаров для дома IKEA объявила о приостановке работы магазинов в России и Беларуси 3 марта. В Instagram компании сообщается, что пока их работа приостанавливается на три месяца: будет приостановлен весь экспорт и импорт в Россию и Беларусь и из них, а также все производственные операции.

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"Эти решения оказывают непосредственное влияние на 15 000 сотрудников ИКЕА. Амбиции групп компаний носят долгосрочный характер, и мы обеспечим занятость и стабильность доходов на ближайшее будущее и оказываем поддержку им и их семьям в регионе", — говорится в заявлении.

Россияне восприняли новость, как причину немедленно купить все необходимое в последний день. У всех магазинов РФ скопились многочасовые очереди из автомобилей, в самих магазинах – очереди на кассу.

Напомним, ИКЕА пришла в Россию в 2000 году, через девять лет после распада Советского Союза, и стала одним из крупнейших западных работодателей в стране.

В то же время фонд ИКЕА, сегодня объявил о немедленном пожертвовании 20 миллионов евро на гуманитарную помощь тем, кто был насильственно перемещен в результате конфликта в Украине.

Когда снимки очередей из российских IKEA появились в Сети, западный сегмент соцсетей отреагировал на них негативно: "Вместо того, чтобы выходить на митинги, они выстраиваются в очередь за барахлом"; "Их страна убивает невинных людей, а они думают о шоппинге"; "Это выглядит глупо", — написали пользователи в комментариях.

Судя по фото из российских магазинов IKEA, наибольшей популярностью на "финальной распродаже" пользовались плюшевые акулы, свечи, салфетки, а также мебель.

[ + – ] "Штурм" магазинов IKEA в последний день работы в России

Ресурс "Новосибирск онлайн" отмечает, что многие отправились в магазины сети не за покупками для себя, а с целью набрать ходового товара для перепродажи.

"Среди покупателей были, впрочем, и предприимчивые люди, корзины которых были заполнены промупаковками всего нескольких видов товаров. ИКЕА уйдет, а товар останется. Можно будет выставить его на "Авито". Ну или просто продать на барахолке. Благосостояние давно пришло, а навыки, полученные в 90-е, остались", — пишет издание.