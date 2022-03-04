Богатые россияне "в панике скупают" предметы роскоши, - Bulgari

Миллионеры и миллиардеры из РФ начали вкладывать деньги в ювелирные украшения и дорогие часы

На фоне того, как все больше компаний объявляют санкции против России в общем и отдельных ее граждан, люксовые бренды сообщают, что богатые россияне начинают скупать ювелирные украшения и часы, которые имеют высокую стоимость при перепродаже. Об этом пишет Daily Mail.

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Итальянский бренд Bulgari сообщил, что продажи в российских магазинах бренда за последние несколько дней значительно выросли, "подняв бизнес". Бренд также отметил, что его украшения являются "надежной инвестицией".

[ + – ] Первый бутик Bulgari в Москве на Петровке Фото: Bulgari

Многие богатые жители РФ бросились тратить свои деньги на роскошные украшения и часы, которые впоследствии можно будет выгодно перепродать, поскольку курс рубля продолжает падать.

Несмотря на то, что многие компании, такие как Apple, Nike и нефтяные гиганты Shell и BP, уходят из России, поскольку западные страны ввели санкции после того, как российские войска вторглись в Украину, многие люксовые бренды пока не спешат покидать Россию и продемонстрировали рост продаж.

Ранее на этой неделе Путин объявил о введении запрета на внесение наличных на любые зарубежные счета с завтрашнего дня, чтобы предотвратить вывоз наличных денег, особенно принадлежащих богатым россиянам, из страны и дальнейшую дестабилизацию экономики.

США также ввели санкции против государственного инвестиционного фонда РФ, и официальный представитель заявил, что Джо Байден намеревался обеспечить, чтобы российская экономика "откатилась назад, пока Путин продвигается вперед в своем вторжении в Украину".

[ + – ] Открытие очередного бутика Bulgari в Москве Фото: Bulgari

Наряду с Bulgari, принадлежащей французскому многонациональному конгломерату LVMH, в России по-прежнему продаются другие люксовые бренды, такие как Cartier, Rolex и часы Omega Swatch Group.

Ранее стало известно, что продажи останавливают бренды H&M, Iherb, Farfetch, Mytheresa, Burberry, Nanushka, Ganni и Golden Goose. Связано это, в большей степени, с прекращением работы в стране DHL, Maersk и других транспортных компаний. IKEA заявила, что приостанавливает работу до мая этого года. Россияне отметили день закрытия магазинов настоящим штурмом, скупая все подряд.