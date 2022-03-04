Богатые россияне "в панике скупают" предметы роскоши, - Bulgari
Миллионеры и миллиардеры из РФ начали вкладывать деньги в ювелирные украшения и дорогие часы
На фоне того, как все больше компаний объявляют санкции против России в общем и отдельных ее граждан, люксовые бренды сообщают, что богатые россияне начинают скупать ювелирные украшения и часы, которые имеют высокую стоимость при перепродаже. Об этом пишет Daily Mail.
Итальянский бренд Bulgari сообщил, что продажи в российских магазинах бренда за последние несколько дней значительно выросли, "подняв бизнес". Бренд также отметил, что его украшения являются "надежной инвестицией".
Многие богатые жители РФ бросились тратить свои деньги на роскошные украшения и часы, которые впоследствии можно будет выгодно перепродать, поскольку курс рубля продолжает падать.
Несмотря на то, что многие компании, такие как Apple, Nike и нефтяные гиганты Shell и BP, уходят из России, поскольку западные страны ввели санкции после того, как российские войска вторглись в Украину, многие люксовые бренды пока не спешат покидать Россию и продемонстрировали рост продаж.
Ранее на этой неделе Путин объявил о введении запрета на внесение наличных на любые зарубежные счета с завтрашнего дня, чтобы предотвратить вывоз наличных денег, особенно принадлежащих богатым россиянам, из страны и дальнейшую дестабилизацию экономики.
США также ввели санкции против государственного инвестиционного фонда РФ, и официальный представитель заявил, что Джо Байден намеревался обеспечить, чтобы российская экономика "откатилась назад, пока Путин продвигается вперед в своем вторжении в Украину".
Наряду с Bulgari, принадлежащей французскому многонациональному конгломерату LVMH, в России по-прежнему продаются другие люксовые бренды, такие как Cartier, Rolex и часы Omega Swatch Group.
Ранее стало известно, что продажи останавливают бренды H&M, Iherb, Farfetch, Mytheresa, Burberry, Nanushka, Ganni и Golden Goose. Связано это, в большей степени, с прекращением работы в стране DHL, Maersk и других транспортных компаний. IKEA заявила, что приостанавливает работу до мая этого года. Россияне отметили день закрытия магазинов настоящим штурмом, скупая все подряд.