Стиль життя
Ювелірний бренд Swarovski йде з Росії
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Раніше про закриття магазинів заявив бренд Karl Lagerfeld.
Австрійська компанія Swarovski зупиняє діяльність у Росії. Онлайн-продаж уже повністю припинено.
"У ситуації, що склалася, продажі в інтернет-магазині swarovski.com тимчасово недоступні для цього регіону", — йдеться в повідомленні на офіційному сайті компанії.
Також про припинення роботи в Росії інформував бренд Hermes. В інформації пресслужби звучить "на невизначений термін". Їхні бутіки в Москві закриються із завтрашнього дня.
Днем раніше стало відомо про зупинення роботи шведської мас-маркет мережі H&М, вона також зупиняє продажі.
Також Фокус писав, що люксові бренди Європи можуть потрапити під санкції в Росії.