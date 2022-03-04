Ювелірний бренд Swarovski йде з Росії

Раніше про закриття магазинів заявив бренд Karl Lagerfeld.

Австрійська компанія Swarovski зупиняє діяльність у Росії. Онлайн-продаж уже повністю припинено.

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"У ситуації, що склалася, продажі в інтернет-магазині swarovski.com тимчасово недоступні для цього регіону", — йдеться в повідомленні на офіційному сайті компанії.

Також про припинення роботи в Росії інформував бренд Hermes. В інформації пресслужби звучить "на невизначений термін". Їхні бутіки в Москві закриються із завтрашнього дня.

Днем раніше стало відомо про зупинення роботи шведської мас-маркет мережі H&М, вона також зупиняє продажі.

Також Фокус писав, що люксові бренди Європи можуть потрапити під санкції в Росії.