Ювелирный бренд Swarovski уходит из России

Ранее о закрытии магазинов заявил бренд Karl Lagerfeld

Австрийская компания Swarovski приостанавливает деятельность в России. Онлайн-продажи уже полностью прекращены.

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"В сложившейся ситуации продажи в интернет-магазине swarovski.com временно недоступны для данного региона", — говорится в сообщении на официальном сайте компании.

Также, о прекращении работы в России информировал бренд Hermes. В информации пресс-службы звучит "на неопределенный срок". Их бутики в Москве закроются с завтрашнего дня.

Днем ранее стало известно об остановке работы шведской масс-маркет сети H&М, она также останавливает продажи.

Также Фокус писал о том, что люксовые бренды Европы могут попасть под санкции в России.