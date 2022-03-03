Крупный ритейлер H&M останавливает продажи в России

Один из самых крупных ритейлеров одежды в сегменте масс-маркет останавливает продажи в России в связи с "трагическими событиями в Украине". Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы шведской модной группе.

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"H&M Group глубоко обеспокоена трагическими событиями на Украине и поддерживает всех, кто пострадал из-за конфликта. Мы приняли решение временно приостановить все продажи в России. Магазины на Украине уже закрыты для обеспечения безопасности клиентов и коллег,

В свою очередь, в российском офисе эту информацию еще никак не комментируют, а на сайте представительства в России появилась заглушка о "временном обновлении сайта".

На момент остановки продаж, российское представительство включало 150 магазинов на территории России. В настоящее время ведутся переговорі с акционерами о дальнейшей судьбе присутствия ритейлера в РФ.

Наряду с остановкой работы магазинов основной марки H&M, прекращают свое присутствие в России также дочерние бренды модной группы: COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET и Afound.

Ранее Фокус писал о том, что под санкции могут попасть все люксовые бренды одежды и обуви. При этом, крупнейшая онлайн-платформа Net-A-Porte уже остановила продажи и доставку на территорию России.