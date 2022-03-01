Бойкот России. Под санкции ЕС могут попасть ведущие люксовые бренды одежды и обуви

Первым приостановил продажи в Россию люксовая онлайн-платформа Net-a-Porte

Пока российские поклонники люксовых автомобилей приходят к мысли, что придется "импортозамещать" их продукцией российского автопрома, Vogue Business говорит о том, что вероятность введения санкций на люксовые бренды одежды и обуви очень высока.

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"Запрет на поставку в Россию брендов люкс-сегмента могут включить в санкционный пакет ЕС, — предполагает издательство.

Если так произойдет, товары всех люксовых брендов не смогут продаваться на территории России. Введенные санкции направлены на представителей российской элиты, именно поэтому вопрос об ограничении экспорта предметов роскоши стал прогнозируемым.

На данный момент предметы роскоши не включены в общий список санкций ЕС против России, однако сегодня стало известно, что компания Yoox Net-a-Porter Group приостанавливает доставку в Россию. Об этом есть официальное сообщение на главной странице сайта Net-a-Porter:

"Из-за текущей ситуации мы не можем выполнить доставку заказов в вашу страну. Выполнение всех заказов приостановлено впредь до нового уведомления", — говорится в сообщении.

В свою очередь, издание Vogue Украина опубликовал требование к мировым производителям люксовой одежды, обуви и аксессуаров ввести эмбарго на продажу товаров в страну-агрессор.

"В связи с беспрецедентной военной агрессией со стороны Российской Федерации и нарастающим гуманитарным кризисом в Украине Vogue UA призывает все международные конгломераты и компании, занимающиеся модой и роскошью, немедленно прекратить любое сотрудничество на рынке агрессора. Vogue UA подчеркнуто обращается к крупнейшим игрокам и партнерам Vogue UA, таким как LVMH, Kering, Richemont, Prada Group, Chanel, Hermes, Dolce & Gabbana, Max Mara, Burberry, Valentino, Versace, Hugo Boss, Rolex, Swatch Group, Calzedonia, Puig. , Шисейдо.

Эти меры должны применяться к брендам и другим субъектам, которые производят, а также распространяют и продают на российском рынке модные товары, аксессуары, ювелирные изделия и часы, товары класса люкс.

Проявить свою совесть и отдать предпочтение человечности, а не денежным выгодам, — единственная разумная позиция, которую можно занять в противостоянии насильственному поведению России", — говорится в требовании ввести эмбарго.

По оценкам Morgan Stanley, на российских граждан приходится менее 2% мировых продаж флагманских модных брендов. Таким образом, маловероятно, что введение ограничений на экспорт премиальной одежды нанесет существенный урон экономике и обороту индустрии моды.