Бойкот Росії. Під санкції ЄС можуть потрапити провідні люксові бренди одягу та взуття

Першою призупинила продаж у Росію люксова онлайн-платформа Net-a-Porte

Поки російські шанувальники люксових автомобілів приходять до думки, що доведеться "імпортозамінювати" їх продукцією російського автопрому, Vogue Business говорить про те, що ймовірність запровадження санкцій на люксові бренди одягу та взуття дуже висока.

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"Заборона на постачання до Росії брендів люкс-сегменту можуть включити до санкційного пакету ЄС", — припускає видавництво.

Якщо так станеться, то товари всіх люксових брендів не зможуть продаватися на території Росії. Введені санкції спрямовані на представників російської еліти, саме тому питання щодо обмеження експорту предметів розкоші стало прогнозованим.

Наразі предмети розкоші не включені до загального списку санкцій ЄС проти Росії, проте сьогодні стало відомо, що компанія Yoox Net-a-Porter Group зупиняє доставку до Росії. Про це є офіційне повідомлення на головній сторінці сайту Net-a-Porter:

"Через поточну ситуацію ми не можемо виконати доставку замовлень до вашої країни. Виконання всіх замовлень призупинено до нового повідомлення", — йдеться в повідомленні.

У свою чергу видання Vogue Україна опублікувало вимогу до світових виробників люксового одягу, взуття й аксесуарів запровадити ембарго на продаж товарів у країну-агресор.

"У зв'язку з безпрецедентною військовою агресією з боку Російської Федерації та наростанням гуманітарної кризи в Україні Vogue UA закликає всі міжнародні конгломерати та компанії, що займаються модою та розкішшю, негайно припинити будь-яку співпрацю на ринку агресора. Vogue UA підкреслено звертається до найбільших гравців, таких як LVMH, Kering, Richemont, Prada Group, Chanel, Hermes, Dolce & Gabbana, Max Mara, Burberry, Valentino, Versace, Hugo Boss, Rolex, Swatch Group, Calzedonia, Puig, Шисейдо.

Ці заходи повинні застосовуватися до брендів та інших суб'єктів, які виробляють, а також поширюють і продають на російському ринку модні товари, аксесуари, ювелірні вироби та годинники, товари класу люкс.

"Виявити свою совість і віддати перевагу людяності, а не грошовим вигодам, — єдина розумна позиція, яку можна зайняти в протистоянні насильницькій поведінці Росії", — йдеться у вимогі запровадити ембарго.

За оцінками Morgan Stanley, на російських громадян припадає менше 2% світового продажу флагманських модних брендів. Таким чином, малоймовірно, що введення обмежень на експорт преміального одягу завдасть істотних збитків економіці й обороту індустрії моди.