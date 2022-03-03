Великий ритейлер H&M зупиняє продажі в Росії

Один із найбільших ритейлерів одягу в сегменті мас-маркет зупиняє продажі в Росії через "трагічні події в Україні". Про це йдеться в офіційному повідомленні пресслужби шведської модної групи.

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"H&M Group глибоко стурбована трагічними подіями в Україні та підтримує всіх, хто постраждав через конфлікт. Ми прийняли рішення тимчасово призупинити всі продажі в Росії. Магазини в Україні вже зачинені для забезпечення безпеки клієнтів та колег,

Зі свого боку в російському офісі цю інформацію ще ніяк не коментують, а на сайті представництва в Росії з'явилася заглушка про "тимчасове оновлення сайту".

На момент зупинки продажів російське представництво охоплювало 150 магазинів на території Росії. Зараз ведуть переговори з акціонерами про подальшу долю присутності ритейлера у РФ.

Разом із зупинкою роботи магазинів основної марки H&M, припиняють свою присутність у Росії також дочірні бренди модної групи: COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET та Afound.

Раніше Фокус писав про те, що під санкції можуть потрапити всі люксові бренди одягу та взуття. Водночас найбільша онлайн-платформа Net-A-Porte вже зупинила продаж і доставку на територію Росії.