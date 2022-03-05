Массовый исход люкса из России. Уходят Louis Vuitton, Dior, Gucci и Chanel

Ранее о выходе из России сообщил шведский ритейл-гигант H&M

Западные компании одна за другой сообщают об уходе бизнесов из России на фоне войны в Украине. Ожидаемо, этот марафон ухода компаний затронул и люксовые бренды. Накануне о закрытии сообщили концерн LVMH, Kering, а также французская марка Chanel.

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Французская группа компаний LVMH, в которую входят Louis Vuitton, Dior, Fendi, Givenchy, "временно" закроет свои 124 магазина в России с воскресенья 6 марта. Об этом сообщил Reuters в пятницу. Группа, штаб-квартира которой находится в Париже, приняла такое решение с учетом "текущей ситуации в регионе", объяснил официальный представитель.

Фото: Фото: Gettyimages

В свою очередь, модный конгломерат Kering, к которому относятся бренды Gucci, Balenciaga и Saint Laurent, также принял решение о временном закрытии всех управляемых напрямую российских бутиков по причине с "растущей обеспокоенностью по поводу текущей ситуации в Европе".

Правда, есть вероятность того, что бутики брендов, которые управляются не напрямую, а через посредников могут продолжить свою работу российских городах.

Решение о прекращении бизнеса в России приняли и в центральном офисе Chanel.

"Учитывая нашу растущую озабоченность по поводу текущей ситуации, растущую неопределенность и сложность работы, Chanel решила временно приостановить свой бизнес в России", — говорится в релизе компании.

Ранее мы сообщали о том, что богатые россияне массово скупают предметы роскоши бренда. Днем ранее об уходе из России сообщил бренд Swarovski, и другие марки известных компаний.