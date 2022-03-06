Mastercard и Visa уходят из России. Что это значит

Через несколько дней карты, выпущенные в России, перестанут работать за границей и наоборот

Платежные системы Visa и MasterCard сообщили о том, что уходят из России. Они дали своим клиентам несколько дней, после чего карты, выпущенные в России, перестанут работать за границей, а карты, выпущенные за границей, перестанут работать в РФ. Сначала о своем решении сообщили Visa, а затем и MasterCard

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Если карты этих систем выпустили в РФ, то они продолжат работать именно на территории России, но ими нельзя будет расплатиться в иностранных интернет-магазинах, Apple Pay и Google Pay.

В компаниях Mastercard и Visa сообщили, что их действия, это ответная мера на вторжение России в Украину.

"Мы вынуждены действовать после неспровоцированного вторжения России в Украину и неприемлемых событий, свидетелями которых мы стали. Мы сожалеем о том, как это повлияет на наших уважаемых коллег, клиентов, партнеров, продавцах и держателях карт, которых мы обслуживаем в России. Эта война и постоянная угроза миру и стабильности требуют, чтобы мы реагировали в соответствии с нашими ценностями", — заявил Эл Келли, председатель и главный исполнительный директор Visa Inc.

Что это значит для России

Visa и MasterCard в "ближайшие дни" перестанут работать со своими клиентами и партнерами в России. Все транзакции будут прекращены;

После Visa и Mastercard, выпущенные в России, больше не будут работать за пределами РФ;

После любые карты Visa и Mastercard, выпущенные за пределами России, больше не будут работать в РФ.

Что это значит для рядового гражданина РФ

Если у него нет счета в зарубежном банке, что он не сможет:

снимать деньги за границей;

оплачивать софт и подписки;

оплачивать любые иностранные сервисы;

совершать покупки в интернете;

оплачивать аренду иностранных отелей, авто и т. д.

Впрочем, в России уже заявили, что есть альтернатива. Это разработанная Центральным банком Национальная система платежных карт (НСПК) — она выпускает карту "Мир".

НСПК в России появилась в 2014 году сразу после аннексии Крыма.

В Сбербанке РФ уже порекомендовали россиянам, находящимся за рубежом, "заранее снять достаточное количество наличных и предоплатить крупные траты (отели, билеты)".

Также там напомнили, в каких странах работает карта "Мир" НСПК. Список таких стран невелик, это: Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан, Кипр. А также непризнанные Абхазия и Южная Осетия.

Ранее стало известно, что из РФ уходят люксовые бренды, такие как Louis Vuitton, Dior, Gucci и Chanel. Более 30-ти компаний и сервисов частично или полностью отказались от сотрудничества с компаниями из России, лишив граждан этой страны доступа к соцсетям, платежным сервисам и к развлечениям. Среди них криптобиржи, такие, как BTC-Alpha и Binance, а также IT-компании AMD, Apple, Intel, Oracle и многие другие.