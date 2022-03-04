Технологии и наука Российско-украинская война
Россияне останутся без телефонов, ПО и развлечений: какие BigTech-компании покидают РФ
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Более 30-ти компаний и сервисов частично или полностью отказались от сотрудничества с компаниями из РФ, лишив россиян доступа не только к соцсетям и платежным сервисам, но и к развлечениям.
Фокус приводит перечень технологических компаний, которые решили прекратить (приостановить или действовать в рамках санкций) сотрудничество с Россией, выразив таким образом поддержку Украине.
Криптобиржи
- BTC-Alpha
- Binance (криптобиржа ограничила доступ тем россиянам, которые попали под санкции)
- Coinbase (ограничила доступ россиянам под санкциями)
Платежные системы и сервисы
- American Express
- Apple Pay
- MasterCard
- SWIFT
- Visa
- Google Pay
- Samsung Pay
IT-компании
- AMD (прекратила поставки)
- Apple (закрыла онлайн-продажи, сообщает Коммерсант)
- Dell (закрыла продажи)
- Ericsson
- Intel
- Nokia
- Siemens
- TSMC
- Oracle
- SAP
- Netscout (прекратил продажи — заявляет Михаил Федоров)
- Autodesk (останавливает работу — заявляет Михаил Федоров)
OTT-сервисы
- BBC Studios
- Netflix (прекратила работу над российскими проектами)
- Megogo
Онлайн-сервисы (не принимают платежи и отклоняют запросы на покупку)
- Galaxy Store
- Nintendo
- PlayStation Store
- Steam
- EA Sports
Социальные медиа (частично ограничили доступ)
- Spotify (ограничен прием платежей)
- TikTok
- YouTube
Сотрудничество в научно-технической сфере
- Mobile World Congress (отстранил РФ от участия)
- Массачусетский технологический институт (прекратил сотрудничество со Сколковским институтом науки и технологий).
Список не окончательный и может еще дополняться. Следите за нашими новостями.
Ранее Фокус сообщал о том, что в Москве работают магазины официального дистрибьютора Apple. Однако купить технику онлайн — нельзя.