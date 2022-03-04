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Технологии и наука Российско-украинская война

Россияне останутся без телефонов, ПО и развлечений: какие BigTech-компании покидают РФ

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смартфон, сервисы, софт, банковская карта
Фото: pexels.com

Более 30-ти компаний и сервисов частично или полностью отказались от сотрудничества с компаниями из РФ, лишив россиян доступа не только к соцсетям и платежным сервисам, но и к развлечениям.

Фокус приводит перечень технологических компаний, которые решили прекратить (приостановить или действовать в рамках санкций) сотрудничество с Россией, выразив таким образом поддержку Украине.

Криптобиржи

  • BTC-Alpha
  • Binance (криптобиржа ограничила доступ тем россиянам, которые попали под санкции)
  • Coinbase (ограничила доступ россиянам под санкциями)

Платежные системы и сервисы

  • American Express
  • Apple Pay
  • MasterCard
  • SWIFT
  • Visa
  • Google Pay
  • Samsung Pay

IT-компании

  • AMD (прекратила поставки)
  • Apple (закрыла онлайн-продажи, сообщает Коммерсант)
  • Dell (закрыла продажи)
  • Ericsson
  • Intel
  • Nokia
  • Siemens
  • TSMC
  • Oracle
  • SAP
  • Netscout (прекратил продажи — заявляет Михаил Федоров)
  • Autodesk (останавливает работу — заявляет Михаил Федоров)

OTT-сервисы

  • BBC Studios
  • Netflix (прекратила работу над российскими проектами)
  • Megogo

Онлайн-сервисы (не принимают платежи и отклоняют запросы на покупку)

  • Galaxy Store
  • Nintendo
  • PlayStation Store
  • Steam
  • EA Sports

Социальные медиа (частично ограничили доступ)

  • Google
  • Facebook
  • Instagram
  • Spotify (ограничен прием платежей)
  • TikTok
  • YouTube

Сотрудничество в научно-технической сфере

  • Mobile World Congress (отстранил РФ от участия)
  • Массачусетский технологический институт (прекратил сотрудничество со Сколковским институтом науки и технологий).

Список не окончательный и может еще дополняться. Следите за нашими новостями.

Ранее Фокус сообщал о том, что в Москве работают магазины официального дистрибьютора Apple. Однако купить технику онлайн — нельзя.