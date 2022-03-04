Россияне останутся без телефонов, ПО и развлечений: какие BigTech-компании покидают РФ

Более 30-ти компаний и сервисов частично или полностью отказались от сотрудничества с компаниями из РФ, лишив россиян доступа не только к соцсетям и платежным сервисам, но и к развлечениям.

Фокус приводит перечень технологических компаний, которые решили прекратить (приостановить или действовать в рамках санкций) сотрудничество с Россией, выразив таким образом поддержку Украине.

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Криптобиржи

BTC-Alpha

Binance (криптобиржа ограничила доступ тем россиянам, которые попали под санкции)

Coinbase (ограничила доступ россиянам под санкциями)

Платежные системы и сервисы

American Express

Apple Pay

MasterCard

SWIFT

Visa

Google Pay

Samsung Pay

IT-компании

AMD (прекратила поставки)

Apple (закрыла онлайн-продажи, сообщает Коммерсант)

Dell (закрыла продажи)

Ericsson

Intel

Nokia

Siemens

TSMC

Oracle

SAP

Netscout (прекратил продажи — заявляет Михаил Федоров)

Autodesk (останавливает работу — заявляет Михаил Федоров)

OTT-сервисы

BBC Studios

Netflix (прекратила работу над российскими проектами)

Megogo

Онлайн-сервисы (не принимают платежи и отклоняют запросы на покупку)

Galaxy Store

Nintendo

PlayStation Store

Steam

EA Sports

Социальные медиа (частично ограничили доступ)

Google

Facebook

Instagram

Spotify (ограничен прием платежей)

TikTok

YouTube

Сотрудничество в научно-технической сфере

Mobile World Congress (отстранил РФ от участия)

Массачусетский технологический институт (прекратил сотрудничество со Сколковским институтом науки и технологий).

Список не окончательный и может еще дополняться. Следите за нашими новостями.

Ранее Фокус сообщал о том, что в Москве работают магазины официального дистрибьютора Apple. Однако купить технику онлайн — нельзя.