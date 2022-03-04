Росіяни залишаться без телефонів, ПЗ та розваг: які BigTech-компанії залишають РФ

Понад 30 компаній і сервісів частково або повністю відмовилися від співпраці з компаніями з РФ, позбавивши росіян доступу не тільки до соцмереж і платіжних сервісів, але й до розваг.

Фокус наводить перелік технологічних компаній, які вирішили припинити (зупинити чи діяти в рамках санкцій) співпрацю з Росією, висловивши у такий спосіб підтримку Україні.

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Криптобіржі

BTC-Alpha

Binance (криптобіржа обмежила доступ тим росіянам, які потрапили під санкції)

Coinbase (обмежила доступ росіянам під санкціями)

Платіжні системи та послуги

American Express

Apple Pay

MasterCard

SWIFT

Visa

Google Pay

Samsung Pay

IT-компанії

AMD (припинила постачання)

Apple (закрила онлайн-продаж, повідомляє Коммерсант)

Dell (закрила продажі)

Ericsson

Intel

Nokia

Siemens

TSMC

Oracle

SAP

Netscout (припинив продажі — заявляє Михайло Федоров)

Autodesk (зупиняє роботу — заявляє Михайло Федоров)

OTT-сервіси

BBC Studios

Netflix (припинила роботу над російськими проєктами)

Megogo

Онлайн-сервіси (не приймають платежі та відхиляють запити на покупку)

Galaxy Store

Nintendo

PlayStation Store

Steam

EA Sports

Соціальні медіа (частково обмежили доступ)

Google

Facebook

Instagram

Spotify (обмежений прийом платежів)

TikTok

YouTube

Співробітництво в науково-технічній сфері

Mobile World Congress (усунув РФ від участі)

Массачусетський технологічний інститут (припинив співпрацю зі Сколковським інститутом науки та технологій).

Список не є остаточним і може ще доповнюватися. Слідкуйте за нашими новинами.

Раніше Фокус повідомляв про те, що в Москві працюють магазини офіційного дистриб'ютора Apple. Проте купити техніку онлайн — не можна.