Технології та наука Російсько-українська війна
Росіяни залишаться без телефонів, ПЗ та розваг: які BigTech-компанії залишають РФ
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Понад 30 компаній і сервісів частково або повністю відмовилися від співпраці з компаніями з РФ, позбавивши росіян доступу не тільки до соцмереж і платіжних сервісів, але й до розваг.
Фокус наводить перелік технологічних компаній, які вирішили припинити (зупинити чи діяти в рамках санкцій) співпрацю з Росією, висловивши у такий спосіб підтримку Україні.
Криптобіржі
- BTC-Alpha
- Binance (криптобіржа обмежила доступ тим росіянам, які потрапили під санкції)
- Coinbase (обмежила доступ росіянам під санкціями)
Платіжні системи та послуги
- American Express
- Apple Pay
- MasterCard
- SWIFT
- Visa
- Google Pay
- Samsung Pay
IT-компанії
- AMD (припинила постачання)
- Apple (закрила онлайн-продаж, повідомляє Коммерсант)
- Dell (закрила продажі)
- Ericsson
- Intel
- Nokia
- Siemens
- TSMC
- Oracle
- SAP
- Netscout (припинив продажі — заявляє Михайло Федоров)
- Autodesk (зупиняє роботу — заявляє Михайло Федоров)
OTT-сервіси
- BBC Studios
- Netflix (припинила роботу над російськими проєктами)
- Megogo
Онлайн-сервіси (не приймають платежі та відхиляють запити на покупку)
- Galaxy Store
- Nintendo
- PlayStation Store
- Steam
- EA Sports
Соціальні медіа (частково обмежили доступ)
- Spotify (обмежений прийом платежів)
- TikTok
- YouTube
Співробітництво в науково-технічній сфері
- Mobile World Congress (усунув РФ від участі)
- Массачусетський технологічний інститут (припинив співпрацю зі Сколковським інститутом науки та технологій).
Список не є остаточним і може ще доповнюватися. Слідкуйте за нашими новинами.
Раніше Фокус повідомляв про те, що в Москві працюють магазини офіційного дистриб'ютора Apple. Проте купити техніку онлайн — не можна.