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Технології та наука Російсько-українська війна

Росіяни залишаться без телефонів, ПЗ та розваг: які BigTech-компанії залишають РФ

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смартфон, сервіси, софт, банківська картка
Фото: pexels.com

Понад 30 компаній і сервісів частково або повністю відмовилися від співпраці з компаніями з РФ, позбавивши росіян доступу не тільки до соцмереж і платіжних сервісів, але й до розваг.

Фокус наводить перелік технологічних компаній, які вирішили припинити (зупинити чи діяти в рамках санкцій) співпрацю з Росією, висловивши у такий спосіб підтримку Україні.

Криптобіржі

  • BTC-Alpha
  • Binance (криптобіржа обмежила доступ тим росіянам, які потрапили під санкції)
  • Coinbase (обмежила доступ росіянам під санкціями)

Платіжні системи та послуги

  • American Express
  • Apple Pay
  • MasterCard
  • SWIFT
  • Visa
  • Google Pay
  • Samsung Pay

IT-компанії

  • AMD (припинила постачання)
  • Apple (закрила онлайн-продаж, повідомляє Коммерсант)
  • Dell (закрила продажі)
  • Ericsson
  • Intel
  • Nokia
  • Siemens
  • TSMC
  • Oracle
  • SAP
  • Netscout (припинив продажі — заявляє Михайло Федоров)
  • Autodesk (зупиняє роботу — заявляє Михайло Федоров)

OTT-сервіси

  • BBC Studios
  • Netflix (припинила роботу над російськими проєктами)
  • Megogo

Онлайн-сервіси (не приймають платежі та відхиляють запити на покупку)

  • Galaxy Store
  • Nintendo
  • PlayStation Store
  • Steam
  • EA Sports

Соціальні медіа (частково обмежили доступ)

  • Google
  • Facebook
  • Instagram
  • Spotify (обмежений прийом платежів)
  • TikTok
  • YouTube

Співробітництво в науково-технічній сфері

  • Mobile World Congress (усунув РФ від участі)
  • Массачусетський технологічний інститут (припинив співпрацю зі Сколковським інститутом науки та технологій).

Список не є остаточним і може ще доповнюватися. Слідкуйте за нашими новинами.

Раніше Фокус повідомляв про те, що в Москві працюють магазини офіційного дистриб'ютора Apple. Проте купити техніку онлайн — не можна.