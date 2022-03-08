McDonald's йде з російського ринку через війну в Україні

У Росії працювали 850 ресторанів швидкого харчування.

McDonald's тимчасово закриває 850 ресторанів у Росії через війну в Україні. Про це повідомляє Washington Post із посиланням на заяву президента та головного виконавчого директора McDonald's Кріса Кемпчинскі.

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У компанії наголосили, що закриття ресторанів є єдиним правильним рішенням.

"Наші цінності означають, що ми не можемо ігнорувати страждання людей в Україні", — наголосив Кемпчинскі, додавши, що вони продовжать платити 62 тисячам працівників у Росії. Президент компанії уточнив, що поки що невідомо, коли ресторани зможуть відкритися знову.

Як пише WP, McDonald's може зазнати серйозних фінансових втрат через закриття в Росії. Ринок РФ та України приносив близько 9% річного доходу компанії.

Як писав раніше Фокус, через війну в Україні багато закордонних компаній стали йти з російського ринку. Так, Prada, Dior, Gucci та багато інших провідних брендів призупинили поставки в РФ і закрили магазини.