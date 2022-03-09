Вторгнення РФ в Україну: тютюнові концерни-гіганти BAT та PMI залишаються в Росії

Після запровадження санкцій компанії призупиняють інвестиції та капіталовкладення до, але продовжать виплачувати зарплати своїм співробітникам.

Міжнародний тютюновий концерн Philip Morris International Inc., який володіє марками Parliament, Marlboro, Chesterfield L&M, Next, а також займається випуском стіків для систем нагрівання Iqos, оголосив, що зупиняє інвестування та скорочує виробництво в Росії. Про це йдеться в заяві виконавчого директора PMI Яцека Ольчака.

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За його словами, призупинення інвестицій, скасування запуску нової продукції й також скорочення виробничих операцій у Росії пов'язані зі збоєм у ланцюжках постачання та регулювання.

"Рада директорів і керівництво вирішили призупинити всі наші плановані інвестиції у РФ і активувати плани про скорочення наших виробничих операцій. Ми підтримуватимемо наших співробітників у Росії протягом цього періоду, зокрема, продовжуючи виплачувати їм заробітну плату", — йдеться в заяві виконавчого. директора PMI.

CEO також зазначив, що тютюновий концерн теж надав допомогу в евакуації своїх співробітників в Україні, яким продовжуватимуть нараховувати зарплати. Представники виробника цигарок, за словами Яцека Ольчака, пожертвували за останні дні понад $300 тисяч на благодійність людям, які постраждали від повномасштабної війни в нашій країні.

"Ми, хвилюючись, спостерігали за війною в Україні й найрішучіше засудити насильство. Ми солідарні з невинними чоловіками, жінками та дітьми, які страждають. Ми приєднуємося до багатьох голосів, які закликають до негайного припинення війни та відновлення миру", — підсумував виконавчий директор PMI у своїй заяві.

Інший великий концерн British American Tobacco заявив, що їхній бізнес продовжить працювати в Росії, але з певними обмеженнями. Виробник сигарет також зупиняє всі заплановані капіталовкладення у РФ і зосередиться на своєму портфелі тютюнових виробів місцевого виробництва, включаючи вироби з тютюну для Iqos.

"Ми зобов'язані піклуватися про всіх наших співробітників (у Росії — ред.) у цей надзвичайно складний і невизначений час для них та їхніх сімей... Ми дотримуємося і дотримуватимемося всіх міжнародних санкцій, пов'язаних з цим конфліктом, у повному обсязі", — продовжили в пресслужбі BAT.

За даними концерну, через повномасштабне вторгнення армії РФ в Україні припинили всі ділові та виробничі операції, а співробітникам компанії надали допомогу, включаючи евакуацію та тимчасове розміщення.

Раніше повідомляли, що компанія McDonald's йде з Росії й тимчасово зачиняє свої 850 ресторанів. Такі санкції пов'язані із повномасштабним вторгненням армії РФ в Україну. В McDonald's поки що не можуть назвати дату відчинення ресторанів, але обіцяють платити зарплати 62 тисячам російських співробітників.

Зазначимо, що популярна криптобіржа Coinbase приєдналася до санкцій та заблокувала 25 тисячам росіян доступ до криптовалют