Криптобіржа Coinbase заблокувала 25 тис. росіян доступ до криптовалюти

Заблоковані власники криптогаманців із РФ становлять близько 0,2% від загальної кількості користувачів Coinbase.

Криптовалютна біржа Coinbase вирішила підтримати санкції США та ЄС проти Росії і зараз заблокувала 25 тис. криптогаманців, які належать громадянам РФ. Про це компанія повідомила на своєму сайті. Цю інформацію підтвердив Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Платформа більше не надає доступу до більш ніж 25 тис. гаманців, що належать фізичним або юридичним особам з РФ

Видання ixbt.com повідомляє, що заблоковані користувачі становлять близько 0,2% від 11,4 млн користувачів Coinbase, які щомісяця здійснюють транзакції.

Юрист Пол Гревал, який консультує Coinbase, зазначив, що на думку компанії заблоковані користувачі "займаються незаконною діяльністю". Також він зазначив, що компанія проводила власні розслідування щодо багатьох із заблокованих користувачів і дійшла такого висновку. За словами Гревала, платформа передала всі матеріали та результати власних розслідувань до правоохоронних органів, а також повідомила про розслідування американський уряд.

"Російському уряду та іншим суб'єктам, які перебувають під санкціями, будуть потрібні цифрові активи, щоб ефективно протистояти санкціям, проте вони більше недоступні. Один тільки російський Центральний банк володіє більш ніж $630 млрд іммобілізованих резервних активів. Це в 5–10 разів перевищує загальний денний обсяг торгів усіх цифрових активів", — наголошують у заяві.

У Coinbase не відкидають, що російські заблоковані холдери можуть спробувати сховати транзакції, проте їм буде дуже важко це зробити й залишитись непоміченими.

"Щоб обійти обмеження, вони повинні вдатися до масових закупівель. Але такі закупівлі відразу привернуть до себе увагу, оскільки приведуть до стрибків цін", — повідомила компанія.

Ми повідомляли, що криптовалютні біржі Південної Кореї блокували доступ до гаманців усім російським громадянам.

Фокус інформував про те, що Coinbase та Binance відмовилися блокувати доступ до своїх платформ усім без винятку громадянам РФ, але заборонили проводити транзакції тим користувачам, які перебувають під санкціями.