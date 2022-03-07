Криптобіржі Південної Кореї блокують доступ до діджитал-активів усім росіянам

Платформи Upbit, Bithumb, Korbit і Gopax повністю блокують російські IP-адреси, не даючи можливості проводити транзакції.

Великі криптовалютні біржі Південної Кореї блокують усі російські IP-адреси. Так платформи приєдналися до глобальних санкцій проти РФ через її вторгнення в Україну, передає корейське видання yna.co.kr.

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Upbit, найбільша в країні криптовалютна біржа за кількістю транзакцій, оголосила, що запити на виведення коштів із російських IP-адрес відхилятимуться.

"Ми заблокували підписки користувачів із країн із високим ризиком відмивання грошей відповідно до рекомендацій Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)", — заявили в компанії Upbit.

Біржа повідомила, що також може відхиляти запити на виведення коштів, якщо виявиться, що ці запити надходять із Росії.

Ще одна криптовалютна біржа, Gopax, ще 3 березня заморозила близько 20 облікових записів, зареєстрованих російськими користувачами, і заблокувала IP-адреси з Росії.

Біржі Bithumb і Korbit також заблокували доступ із російських IP-адрес у четвер — 4 березня.

"Нагадаємо, що США та союзники посилили санкції економічні санкції щодо Росії. Проте союзники побоюються, що РФ може використати цифрові активи, щоб пом'якшити санкційний тиск, оскільки відключення РФ від SWIFT практично ізолює цю країну від міжнародної фінансової системи", — повідомляє медіа.

Раніше ми повідомляли про те, що курс біткоїна й "ефіру" дещо підріс на тлі вторгнення Росії на територію України.

Також відомо, що криптобіржі Coinbase і Binance не блокуватимуть доступ до своїх платформ громадянам Росії, проте заборонять проводити транзакції тим росіянам, які опинилися під санкціями.