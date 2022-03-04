Coinbase і Binance відмовилися блокувати доступ для громадян Росії до своїх платформ

Представники криптобірж зазначили, що таке блокування суперечить суті існування криптографії та що кожен повинен мати доступ до фінпослуг.

Криптовалютні біржі Coinbase і Binance не планують забороняти всім росіянам користуватися своїми сервісами. Про це повідомляє Reuters.com.

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"Ми вважаємо, що кожен заслуговує на доступ до основних фінансових послуг, якщо в законі не зазначено інше", — заявив генеральний директор Coinbase Браян Армстронг.

"Ми не збираємося в односторонньому порядку заморожувати мільйони облікових записів невинних користувачів", — заявив представник Binance агентству Reuters.

Обидві криптовалютні біржі заявили, що дотримуватимуться санкцій, запроваджених урядом США.

Заяви було зроблено через кілька днів після того, як Україна звернулася до великих криптобірж із проханням про повну заборону доступу до платформ для російських громадян. Нагадаємо, що раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав великі крипто-платформи заморозити доступ до криптогаманців користувачам із РФ.

Першого березня Coinbase повідомила, що блокуватиме акаунти й транзакції лише тих російських клієнтів, на яких поширюються санкції. А Binance заявила, що не заморожуватиме всіх російських облікових записів.

"Криптовалюта призначена для надання більшої фінансової свободи людям по всьому світу. Рішення в односторонньому порядку заборонити людям доступ до їхньої криптографії суперечило б самій суті існування криптографії", — прокоментували в Binance виданню cnbc.com.

Нагадаємо, що країни ЄС, у тому числі США та Великобританія, запровадили масштабні фінансові санкції проти Росії, а великі російські банки були позбавлені доступу до міжнародної платіжної системи SWIFT. Свої дії в Україні Росія називає "спецоперацією".