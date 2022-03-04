Coinbase и Binance отказались блокировать доступ для граждан России к своим платформам

Представители криптобирж отметили, что такая блокировка противоречит самой сути существования криптографии и что каждый должен иметь доступ к финуслугам.

Криптовалютные биржи Coinbase и Binance не планируюn запрещать всем россиянам пользоваться своими сервисами. Об этом сообщает reuters.com.

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"Мы считаем, что каждый заслуживает доступа к основным финансовым услугам, если в законе не указано иное", — заявил генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг.

"Мы не собираемся в одностороннем порядке замораживать миллионы учетных записей невиновных пользователей", — заявил представитель Binance агентству Reuters.

Обе криптовалютные биржи заявили, что будут соблюдать санкции, введенные правительством США.

Заявления были сделаны через несколько дней после того, как Украина обратилась к крупным криптобиржам с просьбой о полном запрете доступа к платформам для российских граждан. Напомним, что ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров призвал крупные крипто-платформы заморозить доступ к крипто-кошелькам пользователям из РФ.

Первого марта Coinbase сообщила, что будет блокировать аккаунты и транзакции только тех российских клиентов, на которых которые распространяются санкции. А Binance заявила, что не будет замораживать все российские учетные записи.

"Криптовалюта предназначена для предоставления большей финансовой свободы людям по всему миру. Решение в одностороннем порядке запретить людям доступ к их криптографии противоречило бы самой сути существования криптографии", — прокомментировали в Binance изданию cnbc.com.

Напомним, что страны ЕС, в том числе США и Великобритания, ввели масштабные финансовые санкции против России, а крупные российские банки были лишены доступа к международной платежной системе SWIFT. Свои действия в Украине Россия называет "спецоперацией".