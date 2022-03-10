У МЗС Китаю вперше назвали те, що відбувається в Україні, війною

Керівник Китайського зовнішньополітичного відомства сподівається, що війна в Україні закінчиться якнайшвидше.

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї вперше публічно назвав вторгнення Росії в Україну війною. Про це він заявив під час переговорів по відеозв'язку зі своїм французьким колегою Жан-Івом Ле Дріаном, повідомляє The Guardian.

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"Ми сподіваємося, що бойові дії та війна припиняться якнайшвидше", — сказав Ван Ї.

Ван Ї також закликав міжнародну спільноту вжити більше дій, щоб уникнути ескалації бойових дій в Україні.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц розмовляли з головою КПК Сі Цзіньпіном щодо ситуації в Україні. Цзіньпін пообіцяв надати Україні гуманітарну допомогу.

Раніше Фокус повідомляв, що економічні санкції та обвал рубля призвели до скорочення постачань до Росії китайських смартфонів. Йдеться про такі відомі бренди, як Xiaomi, Oppo та Huawei.

КНР не ризикуватиме необмеженим доступом до світового фінансового ринку, щоб допомогти Росії, вважають політичні оглядачі.