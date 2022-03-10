Война уже нанесла Украине убытков на $100 млрд, — советник Зеленского

По словам Олега Устенко, половина украинских предприятий прекратила свою работу. Только транспортной инфраструктуре нанесли ущерба на $10 млрд.

В результате вторжения российских войск в Украину на сегодняшний день разрушены инфраструктура, здания и другие материальные ценности на сумму не менее 100 миллиардов долларов. Такую оценку дал советник президента Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко, сообщает Reuters.

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Устенко добавил, что война повлекла за собой полную остановку 50% украинских предприятий, а другая половина работает на грани своих возможностей.

Ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков рассказал, что в результате российской агрессии одной только транспортной инфраструктуре Украины нанесен ущерб в размере 10 млрд долларов.

Напомним, Президент Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий национализировать все российское имущество в Украине.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что украинцы, чье жилье пострадало в результате действий российских захватчиков, смогут подать заявку о возмещении ущерба в приложении "Дiя".

Ранее Фокус сообщал, что глава Офиса Президента Андрей Ермак поделился подробностями того, как изменился быт Владимира Зеленского в связи с началом войны.

В программе российского пропагандиста Владимира Соловьева раскритиковали то, как ведется война России против Украины.