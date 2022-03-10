Война уже нанесла Украине убытков на $100 млрд, — советник Зеленского
По словам Олега Устенко, половина украинских предприятий прекратила свою работу. Только транспортной инфраструктуре нанесли ущерба на $10 млрд.
В результате вторжения российских войск в Украину на сегодняшний день разрушены инфраструктура, здания и другие материальные ценности на сумму не менее 100 миллиардов долларов. Такую оценку дал советник президента Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко, сообщает Reuters.
Устенко добавил, что война повлекла за собой полную остановку 50% украинских предприятий, а другая половина работает на грани своих возможностей.
Ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков рассказал, что в результате российской агрессии одной только транспортной инфраструктуре Украины нанесен ущерб в размере 10 млрд долларов.
Напомним, Президент Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий национализировать все российское имущество в Украине.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что украинцы, чье жилье пострадало в результате действий российских захватчиков, смогут подать заявку о возмещении ущерба в приложении "Дiя".
Ранее Фокус сообщал, что глава Офиса Президента Андрей Ермак поделился подробностями того, как изменился быт Владимира Зеленского в связи с началом войны.
В программе российского пропагандиста Владимира Соловьева раскритиковали то, как ведется война России против Украины.