"Мы считаемся исчадиями ада": в программе Соловьева раскритиковали войну против Украины

Тяжелые потери, оккупация всего одного крупного города, и перспектива навсегда остаться под санкциями Запада - вот что принесла война России.

В программе "Вечер с Соловьевым" неожиданно "спецоперация" Путина была признана абсурдной, жестокой и бессмысленной в своих целях, такой, за которую весь мир долго будет ненавидеть Россию, говорится в эфире телепередачи.

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В программе идет разговор первого российского телепропагандиста Владимира Соловьева с частым гостем передачи — военным израильским экспертом Яковом Кедми.

"Кедми в импозантной, хлесткой манере обычно озвучивал пророссийскую позицию. Но в этот раз, когда Соловьев попросил его прокомментировать российско-украинскую войну, тот был крайне резок в оценке ситуации", — говорит писатель Константин Рылев.

"При этом все равно мы считаемся исчадием ада. Очевидно, что нас будут ненавидеть. Запад ненавидеть будет долго. А войну не выиграть или не завершить эту операцию с заявленными целями мы просто не сможем, потому что в конечном итоге это приведет к гибели России", — сказал Соловьев в эфире.

"Есть определенная техника, как входить в город. Если в города входить не собирались (города Украины — Ред.), тогда не надо было начинать операцию. До сегодняшнего дня ни одного города – не взяли. Хотя уже почти две недели спецоперация. Ни в одном городе не сменилась власть. Наоборот, там власть укрепилась… Такая вырисовывается ситуация", — говорит Кедми.

Кедми добавил, что за две недели боев не взято ни одного крупного украинского города, кроме Херсона, потери по украинским данным — 12 тысяч человек, а санкции с России никто снимать не будет.

"Яков Иосифович, и так настроение тяжелое, а ты меня своим пессимизмом совсем в грусть вгоняешь", — резюмировал Соловьев.

Ранее Фокус сообщал, что пленный российский танкист говорит — в его родной стране пропаганда промыла людям мозги. Также рассказывалось о том, почему Киев не вернется в империю, о которой мечтает Путин.